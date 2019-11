Dubai Airshow 2019 : Emirates commande ferme 50 Airbus A350

Jouant à domicile, il était normal que Emirates officialise la première grosse commande à l'occasion du Dubai Airshow 2019. La compagnie de Dubai a ainsi annoncé lundi 18 novembre une commande ferme pour 50 Airbus A350-900, pour un montant total de 16 milliards de dollars au prix catalogue. C'est donc 20 Airbus A350-900 supplémentaires que Emirates prend en commande ferme par rapport aux termes du MoU (protocole d'accord) qui avait été annoncé en février dernier et qui comprenait aussi un deal pour 40 A330neo, livrables normalement à partir de 2021. Chez Airbus au Dubai Airshow 2019, on précise que la livraison des A330neo à Emirates n'est pas remise en cause par la nouvelle commande ferme d'Airbus A350-900.

Le président d'Emirates, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, a profité de la conférence de presse pour refaire un point sur les A380 encore à livrer par Airbus. "Nous resterons à une flotte totale de 123 Airbus A380", a-t-il annoncé. Chez Airbus, on précise qu'il y a encore 10 super gros porteurs à livrer à la compagnie de Dubaï, et que la commande pour les 39 exemplaires restants serait annulée.

Enfin, concernant la commande de 40 Boeing 787-10 (pour un montant catalogue de 15,1 milliards de dollars au prix catalogue et livrables à partir de 2022) qu'avait annoncé Emirates en ouverture de l'édition 2017 du Dubai Airshow, Emirates n'a toujours rien confirmé. "Les discussions avec Boeing sont toujours en cours", a seulement précisé Ahmed bin Saeed Al Maktoum.