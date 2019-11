Dubai Airshow 2019 : Bolloré Logistics sur les moteurs CFM vers l'Inde

Airbus, Boeing, Leonardo, Saab, Embraer n'ont pas été les seuls à annoncer des contrats pendant le Dubai Airshow 2019 qui vient de fermer ses portes. Bolloré Logistics a ainsi engrangé un contrat avec CFM Aircraft Engine Support South Asia Private Ltd. pour assurer le transport des moteurs CFM56 et CFM Leap vers l'Inde. Le contrat inclut la documentation pour le dédouanement à l'aéroport de New Delhi ainsi que des services liés à la réexportation à partir de l'Inde. Des services qui incluent "un processus personnalisé d'exportation à la sortie de Khurja pour une réexportation d'origine", a précisé Karthigeyan Ramaswamy, directeur général de CFM Aircraft Engine Support South Asia Private. Etait également présent à la signature du contrat, Philippe Lortal, directeur général de Bolloré Logistics pour la région Moyen-Orient et Asie du Sud.