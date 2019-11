Dubai Airshow 2019 : AMES livre son premier FSM de G90

L'atelier MRO AMES pour Aerostructures Middle-East Services, filiale conjointe d'AFI KLM E&M et de Safran Nacelles, a profité du Dubai Airshow 2019, pour annoncer la livraison d'un premier carter de soufflante (FSM) révisé pour moteur General Electric GE90 pour le compte d'un client du Moyen-Orient. AMES souligne que trois autres FSM, ayant accumulé 50 000 heures de vol, sont en cours de traitement au sein de son atelier de Dubai dont les dimensions et les outillages sont adaptés à la MRO de pièces tels qu'un FSM long de deux mètres et d'un diamètre de quatre mètres. AMES est également le seul MRO de la région à disposer d'un autoclave pouvant traiter et réparer des radomes d'Airbus A320. Les travaux sur le FSM du GE90 ont notamment porté sur une inspection des parties métalliques, du scannage pour détecter toute potentielle corrosion ainsi qu'une inspection par ultrasons des parties en matériaux composites. Pour Thierry Baud, codirecteur d'AMES avec Jean-François Verkindre, ce contrat sur des carters de soufflante de G90, constitue une nouvelle étape pour l'atelier situé dans une région qui compte l'une des plus grosses flottes de Boeing 777 en service dans le monde.