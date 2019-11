Dubai Airshow 2019 : Airbus place 220 avions pour 36 Md$

On pourra dire que la moisson a été bonne pour Airbus en Dubai Airshow 2019. Après trois journées du Dubai Airshow 2019, Airbus a dévoilé des commandes pour 220 moyen-courriers et gros-porteurs sur deux d'entre elles. Montant global de ces ventes - pour la quasi-totalité des contrats fermes à l'exception de la lettre d'intention d'Air Sénégal sur huit A220-300; un peu plus de 36 Md$, prix catalogue. Sur le total des 220 appareils, 62 gros-porteurs : les 12 Airbus A330neo du loueur Gecas et les 50 A350-900 d'Emirates dans la suite des annulations sur l'A380. Première question : ces 50 A350-900 remplacent-ils le projet initial qui portait sur 30 A350-900 et 40 A330-900 ou de l'achat d'A330-900 est à prévoir dans les prochains mois ? Autre grosse annonce pour Airbus : la commande d'Air Arabia pour 120 moyen-courriers de la famille A320neo dont 20 A321XLR. Ce dernier a d'ailleurs enregistré deux autres clients : GECAS pour 20 A321XLR également mais dont sept sont issus d'une conversion d'A321neo déjà achetés et une autre compagnie aérienne low cost du Moyen-Orient, Flynas qui a signé pour 10 exemplaires fermes.