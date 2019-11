Dubai Airshow 2019 : Airbus lance le démonstrateur fello'fly

L'environnement est plus que jamais au coeur des préoccupations du secteur aéronautique. Dans le cadre du Dubai Airshow 2019 ou de l'édition 2019 du salon aéronautique de Dubai, Airbus vient de dévoiler un nouveau démonstrateur baptisé fello'fly. Inspiré des principes de la biomimétique (processus technologique inspiré des fonctions du vivant), fello'fly vise à démontrer la viabilité technique, opérationnelle et commerciale d'un vol en formation de deux avions long-courriers. L'idée d'Airbus est que l'avion suiveur (à une distance de 3 km) puisse se placer dans le vortex d'air créé par l'avion de tête, ce qui permet à l'avion suiveur d'augmenter sa portance en profitant de cette énergie perdue, et lui permettant aussi de réduire la poussée du moteur. La réduction de consommation de carburant induite pourrait être comprise entre 5 et 10% par vol, précise Airbus en ce deuxième jour du Dubai Airshow 2019.

Airbus travaille en collaboration avec les compagnies et les fournisseurs de contrôle aérien (ATC) pour identifier les besoins opérationnels et les solutions pour mettre en oeuvre le projet fello'fly.

Airbus devrait lancer les premiers tests concernant le nouveau démonstrateur avec deux Airbus A350 en 2020. Etant donné le fort potentiel de son impact environnemental positif sur l'industrie aéronautique, Airbus a un objectif ambitieux de mise en service, vraisemblablement au milieu de la prochaine décennie (2025).