Dubai Air Show : crash d’un chasseur indien

Drame pour le dernier jour du Dubai Air Show avec la mort d’un pilote de l’Indian Air Force (IAF). Les images montrent qu’il ne semble pas avoir eu le temps de s’éjecter. Dans un communiqué , l’IAF a précisé qu’il a succombé à ses blessures. Pour déterminer les causes de l’accident, une commission d’enquête est en train de se constituer.

Les images montrent le pilote en train de réaliser diverses manœuvres classiques à très basse altitude pour démontrer de la maniabilité du chasseur, devant le tarmac où se trouve le public et les chalets des délégations et des industriels. Mais à l’issue d’une figure où le chasseur est penché sur le côté pour montrer au public le dessus de l'appareil, le chasseur vire brusquement vers le bas. Trois secondes plus tard, l'avion se crashe en dépit des efforts manifestes du pilote pour le redresser. Il semble que le pilote n’ait pas eu le temps de s’éjecter.