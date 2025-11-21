Dubai Air Show : crash d’un chasseur indien
Dubai Air Show : crash d’un chasseur indien
© Indian ministry of Defence
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 21 novembre 2025 à 12:45

197 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Dubai Air Show : crash d’un chasseur indien

Un avion de chasse indien Tejal de l’armée de l’air indienne s’est crashé au cours d’une démonstration en vol, ce vendredi 21 novembre au dernier jour du Dubai Air Show. On ignore les causes du drame. Une enquête va être lancée.

Drame pour le dernier jour du Dubai Air Show avec la mort d’un pilote de l’Indian Air Force (IAF). Les images montrent qu’il ne semble pas avoir eu le temps de s’éjecter. Dans un communiqué, l’IAF a précisé qu’il a succombé à ses blessures. Pour déterminer les causes de l’accident, une commission d’enquête est en train de se constituer.

Les images montrent le pilote en train de réaliser diverses manœuvres classiques à très basse altitude pour démontrer de la maniabilité du chasseur, devant le tarmac où se trouve le public et les chalets des délégations et des industriels. Mais à l’issue d’une figure où le chasseur est penché sur le côté pour montrer au public le dessus de l'appareil, le chasseur vire brusquement vers le bas. Trois secondes plus tard, l'avion se crashe en dépit des efforts manifestes du pilote pour le redresser. Il semble que le pilote n’ait pas eu le temps de s’éjecter.

L’avion était un chasseur HAL Dejas, fourni à l’Indian Air Force par l’avionneur national Hindustan Aeronautics. En manque d’avion, l’IAF avait passé en septembre la commande de 97 Tejas en attendant la validation de la commande de 114 Rafale supplémentaires.

Mots clés

dubaï aéroport de Dubaï Dubai Air Show Tejas Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Hindustan Aeronautics Limited Indian Air Force inde crash crash aérien


Lire aussi

Sophie Adenot : décollage avancé au 15 février !
Espace

Sophie Adenot : décollage avancé au 15 février !

La Nasa a annoncé dans un communiqué du 20 novembre avoir discuté avec SpaceX pour être prêts à lancer vers l’ISS l’équi ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
21/11/2025 12:45
197 mots

Défense

Dubai Air Show : crash d’un chasseur indien

Un avion de chasse indien Tejal de l’armée de l’air indienne s’est crashé au cours d’une démonstration en vol, ce vendredi 21 novembre au dernier jour du Dubai Air Show. On ignore les causes du drame. Une enquête va être lancée.

Dubai Air Show : crash d’un chasseur indien
Dubai Air Show : crash d’un chasseur indien

Drame pour le dernier jour du Dubai Air Show avec la mort d’un pilote de l’Indian Air Force (IAF). Les images montrent qu’il ne semble pas avoir eu le temps de s’éjecter. Dans un communiqué, l’IAF a précisé qu’il a succombé à ses blessures. Pour déterminer les causes de l’accident, une commission d’enquête est en train de se constituer.

Les images montrent le pilote en train de réaliser diverses manœuvres classiques à très basse altitude pour démontrer de la maniabilité du chasseur, devant le tarmac où se trouve le public et les chalets des délégations et des industriels. Mais à l’issue d’une figure où le chasseur est penché sur le côté pour montrer au public le dessus de l'appareil, le chasseur vire brusquement vers le bas. Trois secondes plus tard, l'avion se crashe en dépit des efforts manifestes du pilote pour le redresser. Il semble que le pilote n’ait pas eu le temps de s’éjecter.

L’avion était un chasseur HAL Dejas, fourni à l’Indian Air Force par l’avionneur national Hindustan Aeronautics. En manque d’avion, l’IAF avait passé en septembre la commande de 97 Tejas en attendant la validation de la commande de 114 Rafale supplémentaires.

Mots clés

dubaï aéroport de Dubaï Dubai Air Show Tejas Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Hindustan Aeronautics Limited Indian Air Force inde crash crash aérien

Lire aussi

Sophie Adenot : décollage avancé au 15 février !
Espace

Sophie Adenot : décollage avancé au 15 février !

La Nasa a annoncé dans un communiqué du 20 novembre avoir discuté avec SpaceX pour être prêts à lancer vers l’ISS l’équipage Crew-12 dès le 15 février. La raison ? Le jonglage avec le lancement d'Artemis II.
Commentaires