Du Kopter SH09 au Leonardo AW09

Le SH09 de Kopter devient AW09...

Un an après l’acquisition de la société suisse Kopter Group AG (Kopter), Leonardo accueille l’hélicoptère monomoteur SH09 en tant que membre à part entière de sa gamme de produits en le rebaptisant AW09.

Un monomoteur moderne dans la gamme Leonardo

Cette étape synthétise les deux identités de Leonardo et Kopter. L’AW09 complète parfaitement la gamme de produits existante de Leonardo, permettant à la société d’augmenter sa part sur le marché stratégique des monomoteurs, qui est l’un des segments les plus importants et les plus dynamiques au monde. "Le produit avec les gens et leurs compétences ont tous été des raisons importantes pour l’acquisition de Kopter. Alors que nous faisons de l’équipe Kopter une partie de notre famille grâce à l’intégration continue, nous avons maintenant le dernier ajout à notre gamme de produits entièrement identifié avec Leonardo, tout en préservant ses caractéristiques. Avec l’AW09, nous sommes plus que jamais pleinement engagés à poursuivre une révolution sur le marché des monomoteurs et à établir une toute nouvelle norme", a déclaré Gian Piero Cutillo, directeur général de Leonardo Helicopters.

Des équipes conjointes Leonardo-Kopter

L’AW09 continuera d’être développé par Kopter en Suisse. Le programme progresse encore avec la contribution des équipes conjointes Leonardo-Kopter. Le troisième prototype (P3) a accumulé plus de 40 heures de vol en Suisse depuis la mi-janvier dans sa nouvelle configuration. Cela comprend des améliorations dans la tête du rotor principal, de la BTP, du mât rotor et une nouvelle conception des commandes de vol, combinée avec l'avionique de cockpit Garmin G3000H. Le prochain prototype de l’AW09, le PS4, devrait voler cette année, suivi du PS5.

Propulsion hybride et électrique

Kopter est en train de devenir un centre de compétence pour les nouveaux hélicoptères légers et un incubateur de nouvelles technologies pour le vol vertical. À ce titre, il contribuera au développement de nouveaux systèmes de propulsion hybride et électrique et jouera un rôle important dans le cadre du plan stratégique "Be Tomorrow 2030" de Leonardo, qui vise à être en position de leader sur le marché des hélicoptères civils et la mobilité aérienne moderne.