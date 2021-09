Drones turcs: Innovation low cost

Le militaire passe par le civil

Le VTOL Alpin, conçu pour des missions civiles et qui a été mis à contribution durant les récents feux de forêts en Turquie, aura sa variante militaire, selon Titra Teknoloji. Selon la presse, le Alpin a été conçu sur la base de l’hélicoptère italien CH7. Pourtant, dans un communiqué, Titra indique avoir, pour la mise au point, acheté une plate-forme… biélorusse, d’une autonomie de 3 heures et capable de transporter 2 personnes (190 kg maximum).

Variante kaki

Les modifications pour la version militaire concernent le fuselage, l’aérodynamisme, ainsi que l’intégration d’armes et de munitions. Elle sera utilisée pour le soutien logistique, le renseignement et l’acquisition d’images. Le choix des armes et des munitions qui l’équiperont n’est pas encore définitif. Le Alpin pourrait- après les modifications sur la plate-forme initiale- avoir une autonomie de vol de 7 à 8 heures, un rayon d’action compris entre 800 et 850 km, une altitude maximale de 15000 pieds (soit 4,5 km) et transporter 160 kilos d’équipements. Les photographies montrent que l’appareil est équipé d’une boule optronique (EO/IR) de petite taille, qui ressemble au 30X EO IR vendu par la société chinoise UNBTEK. Le but de Titra - trop optimiste ?- serait que la production commence dès fin 2021.

Intérêt irakien

Après avoir suscité l’intérêt de en Albanie, Pologne, Ukraine et Estonie, les drones turcs intéressent également les irakiens. Lors d’une intervention à la télévision, le ministre de la Défense, le général Saadoun, a publiquement fait part de l’intérêt de Bagdad pour le TB2. Ainsi que pour les hélicoptères d’attaques turcs T-129 ATAK – produits par Aselsan, TAI et Agusta- et le dispositif de guerre électronique KORAL, conçu pour brouiller les radars terrestres, maritimes, aériens, ainsi que certains missiles. Il n’est pas précisé si Bagdad s’intéresse à la version actuellement en service, ou à la « nouvelle », qui a été présentée par Aselsan en novembre 2020.