Drones : la DARPA lance le programme LongShot

Drones.

La Darpa (defense advanced research projects agency) a annoncé le 8 février le lancement du programme LongShot visant au développement d'un drone. L'ambition est ainsi de mettre au point un système pouvant être mis en œuvre depuis un chasseur et emportant de l'armement air-air. Pour cette première phase de développement, trois industriels ont été notifiés : General Atomics, Lockheed Martin ainsi que Northrop Grumman.



Couple chasseur – drone.

Avec le système LongShot, la Darpa entend pouvoir accroître la portée des drones tout en réduisant le risque pour les avions pilotés et leurs équipages. Pour les phases de pénétration des défenses adverses, les drones LongShot pourraient ainsi être déployés, depuis les chasseurs, afin de permettre à ces derniers de rester en retrait et à distance des systèmes de défense ennemis. Afin de pouvoir neutraliser les menaces aériennes adverses, le système LongShot pourra emporter différents types de missiles, lesquels n'ont pour l'heure pas été précisés.



Programme LongShot.

Pour l'heure les industriels n'ont pas détaillé la façon dont ils comptaient participer au programme. De même, la Darpa n'a pas précisé le calendrier accolé au projet. Le programme LongShot n'est pas sans rappeler le concept de Remote Carriers développé par la France, l'Allemagne et l'Espagne au sein du programme SCAF, sur lequel les industriels Airbus et MBDA sont impliqués. L'ambition est ainsi de pouvoir mettre en œuvre différents types de drones au côté du NGF afin de saturer les défenses ennemies. Ils pourront dans ce sens emporter des missiles et systèmes de brouillage. A la fois drones et missiles, ils pourront être mis en œuvre pour la conduite de différents types de missions. Différents types de Remote Carriers pourraient ainsi voir le jour, avec des apparences, masses et méthodes de lancement variées. « Certains seront utilisables à partir du NGF, sans être récupérables, d'autres, plus importants, pourront être mis en œuvre de manière indépendante, tout en passant sous contrôle d'un NGF pendant certaines phases de vol », expliquait dans nos colonnes le colonel Vincent, chargé du projet Scaf pour l'Armée de l'Air et de l'Espace, en octobre dernier.