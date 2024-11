Drones : EMITECH, acteur majeur du programme CERTUS

CERTUS comme CERTify Unmanned Systems

Le groupe EMITECH n’en finit pas d’étoffer ses prestations. Spécialisé dans les essais de qualification en compatibilité électromagnétique et en environnement sévère des équipements aéronautiques, le groupe francilien (76 millions de chiffre d’affaires, 670 personnes) vient de franchir une nouvelle étape en la matière en participant activement au consortium français CERTUS (CERTify Unmanned Systems). Offrant aux fabricants de drones une solution intégrée, cette initiative marque, selon ses promoteurs (Aerospace Valley et Région Nouvelle-Aquitaine), une avancée majeure pour l’industrie des drones aériens en France. Elle vise, en effet, à vérifier leur conformité aux exigences du règlement européen 2019/945/UE et l’apposition du marquage de classe par les fabricants.

Emitech est aussi à Angoulême

Grâce aux compétences précitées et à son implantation à Angoulême, le groupe EMITECH s’est imposé comme une figure clé dans cette initiative. « Nous sommes le premier organisme en France à être reconnu pour la certification des drones, ce qui nous confère une légitimité indiscutable », explique Pascal Bonnenfant, responsable de la certification chez Emitech. Avant d’ajouter que « forts de notre expérience dans la réalisation d'essais et la certification des drones dans le cadre du marquage CE, ainsi que de tests acoustiques, mécaniques et en vol, nous pouvons aussi compter sur des partenariats solides avec C2RD, CISTEME et Skydrone Robotics pour mener à bien ce projet ambitieux ».

Pour mener à bien des examens de type pour les drones des classes C0 à C4, ce qui répond aux nouvelles exigences réglementaires, notamment en appliquant les normes EN 47009-001 à EN 47009-4, le groupe EMITECH a évolué tout en adaptant ses infrastructures. Cela a concerné, en particulier, son laboratoire d'essais à Angoulême, lequel est spécialisé dans les tests mécaniques et acoustiques. En partenariat avec le Centre Régional de Ressource Drone (C2RD), des essais en vol sont réalisés à Magnac-Lavalette (Charente), avec l'appui de CISTEME pour mesurer les paramètres de vol des drones. Ces collaborations assurent la rigueur des tests et la conformité des drones aux normes européennes.

Classes supplémentaires dans les drones

Les essais de CERTUS se concentrent sur les classes de drones allant de C0 à C4 - moins de 250 grammes jusqu'à 25 kg - dans le cadre de la catégorie « ouverte ». « Nous envisageons, dès maintenant, d’étendre notre scope de compétence et de moyens pour les classes C5 et C6 de la catégorie « spécifique » de la réglementation. Le projet a déjà atteint plusieurs jalons importants dans le développement d'une offre complète de services d'essais pour les drones. La validation des moyens d'essais est prévue pour le quatrième trimestre 2024, avec une première campagne de tests en vol déjà réussie à Magnac-Lavalette », ajoute Pascal Bonnenfant.

À travers CERTUS, Emitech vise à renforcer sa présence sur le marché en plein essor des drones. Il était déjà impliqué dans ce secteur, notamment par la qualification de drones associés au secteur de la Défense, ainsi que par la démonstration de conformité pour les drones civils via la réalisation de tests de compatibilité électromagnétique (CEM), radio et sécurité électrique. « CERTUS représente une nouvelle étape pour consolider notre position de leader tout en soutenant l'innovation et en garantissant les plus hauts standards de sécurité », souligne encore Pascal Bonnenfant.

Taxis volants et eVTOL : la prochaine étape

Le projet CERTUS couvre principalement les certifications civiles, bien que les mêmes techniques et expertises puissent être appliquées aux drones militaires, qui présentent des exigences similaires, mais souvent plus exigeantes. Cette activité pourrait générer un chiffre d'affaires de plusieurs M€ par an, surtout avec la croissance attendue du marché des drones, estimé à un 1Md€ annuel d'ici 2030.

Les besoins en certification des taxis volants (eVTOL) pourraient également faire évoluer le projet CERTUS. Ce secteur prometteur pourrait, en effet, bénéficier de l'expérience d’EMITECH en matière de sécurité et de conformité, comme l’a démontré sa participation au programme Volocopter présenté lors des JO 2024. Cette évolution permettrait au Groupe d'étendre encore ses activités sur le marché de la mobilité aérienne urbaine.