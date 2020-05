Drones : EHang participe à un exercice de grande ampleur

Ehang partenaire des missions de secours.

Fin avril, la Chine a organisé un exercice majeur visant à simuler une catastrophe naturelle, en l'occurrence une inondation, et à mettre en œuvre l'ensemble des moyens de secours pour soutenir la population. EHang, entreprise chinoise développant des drones et véhicules aériens autonomes, a participé à cette simulation. Au cœur du scénario : la banque de Wujiang River s'est effondrée, la ville et les écoles avoisinantes sont également menacées. Afin de soutenir les équipes de secours, EHang a participé à l'exercice avec dix drones, déployés sur quatre sites.

Sauvetage et assistance.

L'ensemble des aéronefs ont pu être contrôlés à partir d'un C2, développé par Ehang, situé à distance des lieux victimes des intempéries. Ayant vocation à être employé notamment lors des missions d'urgence, ce C2 peut également accueillir les données et informations récoltées par d'autres systèmes, fournissant dès lors aux décideurs une vision complète de la situation. Les vols de drones ont donc eu lieu hors vue (BVLOS), ouvrant par là même de nouvelles opportunités à la Chine pour le développement de smart cities, ou villes connectées. Les drones ont par exemple permis d'évaluer la situation et d'informer les équipes d'urgence sur l'ampleur des dégâts. Les aéronefs d'EHang ont également été mis en œuvre afin d'acheminer et larguer des gilets de sauvetage à des personnes en détresse. De même, du matériel de secours a pu être livré par les drones.

Drones et assistance.

L'emploi des drones lors de situations d'urgence est de plus en plus fréquent, alors que ces aéronefs permettent de prendre de la hauteur et ainsi d'obtenir une vue aérienne de l'ensemble de la zone accidentée. Ainsi, que cela soit pour des incendies, des inondations, des tempêtes, des cyclones ou encore des crises sanitaires, les drones deviennent un outil à forte valeur ajoutée pour les équipes de secours.