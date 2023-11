Drones de combat furtif : Airbus LOUT ou Dassault nEUROn ou les deux ?

Drones de combat : la Luftwaffe veut aller plus vite

Dans un entretien accordé à Defense News, le 3 novembre, le chef d'Etat-Major de la Luftwaffe, le général Ingo Gerhartz, estime qu'il est possible "d'avoir les remote carriers (effecteurs ou drones accompagnant l'avion de combat/ndlr)" prévus dans le cadre du programme SCAF (Système de Combat Aérien du Futur) "beaucoup, beaucoup plus rapidement", sous-entendu que l'avion de combat de nouvelle génération NGF. Et, "nous avons besoin de les avoir beaucoup, beaucoup plus tôt", souligne le général Ingo Gerhartz. La Luftwaffe veut donc aller plus vite en matière de drones de combat.

La guerre en Ukraine a accéléré les calendriers

La guerre en Ukraine a en effet accéléré les calendriers et les besoins des armées européennes. Avec un démonstrateur d'avion de combat NGF dont le premier vol est désormais prévu vers 2028-2029 et une mise en service d'un appareil abouti vers 2040, le chef d'Etat-Major de la Luftwaffe estime très lucidement qu'une accélération du calendrier sur les différents effecteurs (versions ISR, brouillage, attaque au sol,...) est donc nécessaire et techniquement faisable. D'autant que les actuelles plateformes pilotées, Rafale et Eurofighter, vont bénéficier de mises à jour (exemple standard F5 pour le premier). Beaucoup de choses peuvent en effet se passer d'ici 2040 et il s'agit donc d'être prêt face à des menaces qui auront aussi certainement évolué.

Airbus LOUT ou Dassault nEUROn ou les deux à la fois ?

Tout l'enjeu tourne aussi sur le rôle d'un futur drone de combat, sera-t-il limité à une simple version de bombardement air-sol ou se déclinera-t-il aussi dans une version air-air ?. Cette dernière version est clairement envisagée par le Pentagone et l'US Air Force dans le cadre du programme NGAD. Logiquement, les états-majors des forces aériennes européennes devraient à leur tour prendre en compte cette version avion de combat non pilotée. Rappelant que Dassault Aviation continue de travailler sur le démonstrateur de drone de combat furtif, dont le nom s'écrit désormais nEUROn (bien joué les gars/ndlr), en parallèle au programme SCAF, le général Ingo Gerhartz estime que l'Allemagne a besoin d'un programme similaire associant des partenaires.

L'occasion pour les Britanniques de revenir ?

Cela tombe bien : les bureaux d'études d'Airbus Defence and Space travaillent aussi sur un projet de drone de combat furtif baptisé LOUT pour "Low Observable Uav Testbed". Lancé en 2007 et financé par le Ministère allemand de la Défense depuis 2010, ce projet, qui a la forme d'un losange, a été dévoilé en novembre 2019 (cf. Air & Cosmos n° 2664) sous la forme d'une maquette à l'échelle 1 (12 mètres d’envergure et une masse de 4 tonnes) afin de reproduire les contraintes des aéronefs militaires dans le domaine de la discrétion et de la furtivité. Pour cela, différentes configurations ont été étudiées, visant à réduire la détection de l’appareil, permettant « une atténuation des ondes de surface pour découpler les effets de diffusion ». La maquette dévoilée intégrait une soute pour armement.

Dassault Aviation a réussi à obtenir une nouvelle enveloppe de près de 62 M€ pour le programme nEUROn, qui a associé la Suède, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, dans le cadre du projet de Loi de Finances 2024. Fort possible que les équipes d'Airbus Defence and Space aient aussi besoin d'un coup de pouce budgétaire supplémentaire de la part du gouvernement allemand avec en arrière-plan l'arrivée de partenaires industriels. L'occasion pour les Britanniques de revenir ?