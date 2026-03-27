Drones de combat collaboratif : l’Allemagne intéressée par le Ghost Bat
Drones de combat collaboratif : l’Allemagne intéressée par le Ghost Bat
© REUTERS/Hollie Adams
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 27 mars 2026 à 11:00

421 mots

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Drones de combat collaboratif : l’Allemagne intéressée par le Ghost Bat

Au cours d’une visite en Australie, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a déclaré ce vendredi 27 mars inclure le Ghost Bat dans sa pré-sélection de drones de combat collaboratif. Développé par Boeing Australia, le Ghost Bat ne serait pas soumis aux contrôles stricts américains d’exportation de défense et pourrait être fabriqué en Allemagne.

Une solution tentante de nos jours. L’Allemagne recherche un drone de combat collaboratif (CCA) pour accompagner les pilotes de la Luftwaffe pendant leurs opérations, un « wingman » qui si possible, n’est pas soumis au contrôle américain. En visite en Australie, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a été

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Daniel Chretien
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27/03/2026 11:00
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Défense

Drones de combat collaboratif : l’Allemagne intéressée par le Ghost Bat

Au cours d’une visite en Australie, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a déclaré ce vendredi 27 mars inclure le Ghost Bat dans sa pré-sélection de drones de combat collaboratif. Développé par Boeing Australia, le Ghost Bat ne serait pas soumis aux contrôles stricts américains d’exportation de défense et pourrait être fabriqué en Allemagne.

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Une solution tentante de nos jours. L’Allemagne recherche un drone de combat collaboratif (CCA) pour accompagner les pilotes de la Luftwaffe pendant leurs opérations, un « wingman » qui si possible, n’est pas soumis au contrôle américain. En visite en Australie, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a été séduit par le Ghost Bat, drone développé par Boeing en

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