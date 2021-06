Drones armés turcs pour les Saoud

Vente secrète à l’Arabie Saoudite

En avril dernier, le Président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré que l’Arabie Saoudite souhaiterait acheter des drones de combat turcs. Pourtant, comme le montre le rapport pour 2020 de la Turquie au « United Nations Register of Conventional Weapons » (UNROCA), Ankara a déjà vendu trois drones armés à Riyad. Le modèle exact de drone n’est pas identifié dans le document. Il peut s’agir soit du Bayraktar TB2, soit du Anka, produit par Turkish Aerospace (TUSAŞ).

Intérêt saoudien pour les drones

L’Arabie saoudite travaille à se doter d’une industrie dans le domaine des drones, en coopération avec ses homologues turcs, via la société saoudienne Infra Defense Technologies. Son projet de drone Asef est équipé de munitions guidées MAM-L et MAM-C développées par la société turque Roketsan ; ainsi que d’une boule optronique Argos II mise au point par l’électronicien allemand Hensoldt AG (détenu majoritairement par la banque allemande KfW et Leonardo S.p.a ). Un autre projet, qui implique Intra Defense et Advanced Electronics Company, concerne la production du drone turc de surveillance Karayel-SU sous licence.

Pendant les mauvaises périodes, les affaires continuent

Le refroidissement des relations saoudo-turques, conséquence de l’affaire Khashoggi et des visées turques dans le cadre du « Blue Homeland », n’empêche pas la coopération militaire. Riyad a besoin de capacités dans le domaine des drones, dans le cadre du conflit au Yémen. Voire pour pouvoir « frapper », en cas de guerre, son grand adversaire régional qu’est l’Iran.