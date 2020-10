Drone Volt porté par ses drones Hercules

Défense et sécurité.

Drone Volt a annoncé le 6 octobre avoir signé un contrat portant sur neuf drones de la famille Hercules. L'entreprise vend ainsi à une société française cinq Hercules 10 et quatre Hercules 2. Le client, une entreprise « d'exportation de matériel industriel pour le secteur de la sécurité et de la défense », précise Drone Volt, renouvelle sa confiance envers l'industriel puisque cette nouvelle commande s'ajoute à cinq autres contrats. Les livraisons seront rapidement effectuées puisque prévues avant la fin de l'année. Ce contrat représente plus de 100 000 euros pour Drone Volt.



Hercules 20 Spray.

Drone Volt voit donc son activité redémarrer après une première partie de l'année compliquée, en raison du Coronavirus. Ainsi, déjà en septembre dernier, l'entreprise annonçait avoir signé une lettre d'intention visant à fournir 275 drones Hercules 20 Spray à un distributeur européen. Ce contrat pourrait alors représenter plus de 5 millions d'euros et s'étalerait sur trois ans.



Actionnariat.

La dynamisation du marché des drones et les succès commerciaux de l'entreprise lui ont ainsi permis de poursuivre l'acquisition d'Aerialtronics, avec l'acquisition le 9 septembre dernier des 49,8% du capital restant. « Je suis très heureux de cette opération qui permet à Drone Volt de capter toute la valeur de notre filiale Aerialtronics au moment où ses solutions sont très demandées et pourraient générer des commandes significatives », avait alors déclaré Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt.