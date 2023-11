Drone maritime : le JUMP 20 d'AeroVironment démontre sa capacité de décollage et d'appontage autonomes

ISR embarqué

AeroVironment, Inc., une société basée à Arlington, Virginie, a annoncé récemment que son système JUMP 20 VTOL Medium UAS a satisfait aux attentes de l'US Navy lors de la campagne "Flotte Hybride" commandée par les Forces Navales Américaines du US-SOUTH Command et de la 4e Flotte (HFCE). Le JUMP 20 remplira à terme des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de ciblage (ISR-T). Bien que le JUMP 20 ait déjà réalisé plus de 130 000 heures de vol terrestre en soutien des déploiements de combat du Commandement des Opérations Spéciales des États-Unis, l'extension de ses opérations à l'environnement maritime ouvre un nouveau marché pour AeroVironment.