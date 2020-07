Déploiement du Camcopter S-100 en Finlande

Agence européenne de sécurité maritime.

Schiebel a annoncé début juillet que dans le cadre de son contrat avec l'EMSA, agence européenne de sécurité maritime, son drone Camcopter S-100 allait être déployé en Finlande. L'aéronef sera opéré par les gardes-côtes du pays pour des missions de surveillance maritime, de recherche et sauvetage, de sécurité portuaire et maritime, de protection environnementale et d'assistance aux navires en détresse. Il est également prévu que des S-100 soient déployés en Estonie et en Suède. En parallèle de la mission en Finlande, la Croatie dispose également d'un aéronef, employé ici aussi pour des missions de sécurité maritime principalement.



Danemark.

Par ailleurs Schiebel a également annoncé que son drone était employé au Danemark afin d'évaluer les émissions des bateaux, une mission conduite toujours au profit de l'EMSA. Dans ce cadre, le drone est opéré par l'autorité maritime danoise (DMA) ainsi que l'agence de protection de l'environnement (DEPA). L'ambition de ce programme est de suivre les émissions de soufre et de vérifier leur conformité avec les réglementations établies par l'UE.



Australie.

Enfin, plus récemment, le 27 juillet, Schiebel a annoncé son partenariat avec Raytheon dans le cadre du projet LAND129 Phase 3 de l'armée australienne. Les deux industriels vont ainsi partager leur savoir-faire afin de pouvoir répondre au projet de drone tactique TUAS (tactical unmannel aerial system). Une offre a été remise à l'armée australienne à la mi-juillet. Schiebel fournira ainsi son drone Camcopter S-100 et Raytheon sera en charge de l'intégration de l'aéronef dans l'architecture de combat de l'armée australienne.