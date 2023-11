Double catastrophe aérienne en Indonésie: deux Super Tucanos EMB-314 des opérations de lutte antiguérilla s’écrasent, quatre officiers périssent

La AQRT est en train de mener une enquête initiale sur le crash. L'objectif est d'analyser les aspects techniques et opérationnels pour identifier les causes et mettre en œuvre des mesures correctives pour prévenir de futurs incidents. Selon le Chef du Service d'Information de la Force aérienne, Marsma TNI R. Agung Sasongkojati, l'incident est survenu lors d'un entraînement de routine en formation vers 11h18, heure locale. Après la disparition des deux Super Tucanos, les autres avions sont rentrés en sécurité à la base de Malang. Au total, trois Super Tucano se sont écrasés jusqu'à présent, laissant 13 appareils restants depuis leur envoi depuis le Brésil en 2012.

Le Super Tucano : un acteur clé des opérations de contre-Insurrection

Le EMB-314 Super Tucano, successeur de l'EMB 312 Tucano, est un avion turbopropulseur monoplace ou biplace, spécialement conçu pour les opérations de contre-insurrection (COIN). Armé pour des missions de support aérien rapproché et de lutte antiguérilla, le Super Tucano est équipé de mitrailleuses, de missiles, de bombes guidées, et peut transporter jusqu'à 1500 kilos de charges utiles. Il est également doté de technologies avancées telles qu'un HUD, un système de navigation TCAS, et un cockpit compatible avec des jumelles de vision nocturne. Sa robustesse et sa polyvalence en font un choix privilégié pour des missions dans des conditions difficiles, et il a été adopté par 16 nations différentes à ce jour. Cet avion symbolise l'évolution moderne de l'aéronautique militaire dans les missions de support aérien rapproché et de lutte contre les guérillas.