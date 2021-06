Contre-Guérilla: Le Turkménistan reçoit ses Super Tucano

Second pays d'Asie après l'Afghanistan

Le 28 mai 2021, deux Embraer EMB-314E (A-29) Super Tucano ont été photographiés sur l’aéroport de Luca, à Malte. Ces appareils immatriculés PT-ZHI et PT-ZHJ ont été construits par l’usine d’Embraer à São José dos Campos au Brésil. Ces aéronefs équipés pour le transit avec des réservoirs auxiliaires seraient en route vers le Turkménistan.

Secret

En effet, ce pays d’Asie Centrale aurait commandé six de ces machines à l’avionneur Brésilien. Les négociations débutées en 2019 dans le plus grand secret auraient vite abouti. Cependant, aucune des deux parties n’a confirmé cet achat. Les autorités Turkmènes ont en effet mis en place toute une série de procédures destinées à protéger les détails commerciaux de leurs acquisitions militaires. Ce qui en fait le paradis des intermédiaires de tout poil. Mais en juin 2019, un Super Tucano avait effectué une démonstration aérienne au-dessus d’une base militaire Turkmène, lors d’une « préparation soudaine au combat ». Le L-39NG de l’avionneur tchèque Aero Vodochody aurait été proposé, sans succès. Idem pour Thales bien introduit dans le pays, qui sous l'impulsion de son responsable de zone, Guy Bonassi, aurait tenté de placer des équipements ISR. Le Super Tucano viendra donc seconder les MIG-29 et SU-25 de la jeune « Türkmen Howa Güýçleri ».

Contre-Insurrection

Successeur légitime de l’EMB 312 Tucano, l'EMB 314 Super Tucano est un turbopropulseur mono ou biplace spécialisé dans les opérations COIN (COntre-INsurrection). Lourdement armé, il est équipé de 2 mitrailleuses 12,7mm M3P dans ses ailes, et de 5 points d’emports qui lui permettent de disposer de 1500 kilos de charges utiles (Pod ISR, missiles air-air, roquettes, bombes guidées, réservoirs supplémentaires). Appareil moderne, il dispose d'un HUD, d'un FLIR AN/AAQ-22 SAFIRE sous le fuselage, d'une manette HOTAS, d'un système de navigation TCAS (Traffic Collision Avoidance Systems), d'un GPS, de deux écrans multifonctions 6X8, et de sièges éjectables Martin-Baker Mark 10 LCX zéro-zéro. Son cockpit est compatible avec des JVN (jumelles de vision nocturne) et dispose d'un système OBOGS. Sa cellule peut supporter des facteurs de charge compris entre 7 G et -3,5G. Conçu pour opérer dans des conditions difficiles, le Super Tucano est un appareil idéal pour le CAS (Close Air Support) et la lutte antiguérilla. Depuis son lancement, il a été commandé à plus de 220 exemplaires par 16 nations différentes, et se pose comme le concurrent direct de l'AT-6 Wolverine du groupe américain Textron.