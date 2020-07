Dossier FORCES SPECIALES, cette semaine dans Air et Cosmos magazine

Cette semaine dans Air&Cosmos magazine 2699 :

DOSSIER FORCES SPÉCIALES

La pointe du diamant

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Avions d’affaires : le Falcon 6X progresse vers son premier vol

Turbopropulseurs : l’Ardiden 3TP avance

TRANSPORT AÉRIEN

Résultats semestriels 2020 : le groupe ADP accuse le coup

Renaissance : la nouvelle Alitalia devrait prendre son envol en fin d’année

DRONES

Partenariat entre IAI et Iron Drone

Le groupe NSO dévoile une nouvelle solution antidrones

Nouveau contrat pour Ascent Vision Technologies

Drone Volt : bonne reprise post-Covid

Elbit Systems poursuit dans le domaine des drones

Partenariat entre Axis et Azur Drones

ESPACE

Chambre avec vue sur Terre

EDRS-C prêt à l’emploi

NB : prochaine parution : vendredi 4 septembre.

***

Pour accéder à tous ces contenus en numérique, abonnez-vous à Air&Cosmos magazine digital Premium (accès via Appli sur votre smartphone et via Kiosque Web sur votre ordinateur) : cliquez ICI.

***