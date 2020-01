Dossier Emploi et Formation à paraître le 21 février

Paris, le 14 janvier 2020.

Air&Cosmos prépare son dossier annuel dédié à l'Emploi & et la Formation dans l'aéronautique, à paraître dans le magazine le 21 février. Il sera fortement question d'alternance, voici son contenu :



• recrutements et développement de l'alternance à tous les niveaux de la formation

• interview : Airbus et le déploiement à plus grande échelle de Carnet de Vol

• focus sur l'alternance à Supaero et l'Icam

• bilan d'étape du plan Aéro Fab Emploi du Gifas

• pour recruter, ces PME forment elles-mêmes

• Industrie du futur : le CampusFab à Bondoufle (91)

• l'IUMM et son initiative AlternanceAerospace

***

Le bouclage publicitaire pour paraître dans cette édition du 21 février est fixé au vendredi 7 février.

Contact : Cyril Mikaïloff, cmikailoff@air-cosmos.com