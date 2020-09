Dossier complet MCO Maintien en Conditions Opérationnelles, cette semaine dans Air et Cosmos magazine 2702

Achetez puis lisez Air&Cosmos 2702 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d'Air&Cosmos 2702 du vendredi 18 septembre 2020

DOSSIER SPÉCIAL MCO

Interview de Monique Legrand-Larroche, directrice de la DMAé : « Il reste une inquiétude sur la fragilité de notre chaîne de fournisseurs »

Avion de combat : le Rafale entre les mains de Ravel . . . .

AIA de Bretagne : accompagner la montée en puissance du Rafale Marine

Interview de Frédéric Fourciangue - MCO Safran Helicopter engines : « Safran en première ligne sur le MCO des moteurs d’hélicoptères de l’Etat français »

Verticalisation : retour sur le contrat Chelem

Rénovation des C-130H : Collins modernise les Hercules de l’Armée de l’Air