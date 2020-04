DJI équipe les pompiers

Disposer d'une vue aérienne.

DJI a annoncé le 30 mars l'établissement d'un partenariat avec Rosenbauer, « premier fabricant mondial de véhicules et d'équipements de lutte contre les incendies ». L'ambition est ainsi de renforcer les moyens et outils des équipes de secours et ainsi de leur permettre de mener leurs opérations « plus rapidement, plus sûrement et plus efficacement ». L'emploi de drones DJI permettra aux pompiers de disposer d'une vue aérienne du sinistre et ainsi d'accéder à une vision d'ensemble de la scène.



Le drone, un atout au service des pompiers.

L'emploi de drones par les pompiers et services de secours représente une application à forte valeur ajoutée. Cela permet d'une part de s'affranchir de l'encombrement visuel provoqué par les émanations de fumée, d'identifier les zones à risque mais également des lieux de passage, grâce à la vision offerte par le drone. « Les drones jouent un rôle de plus en plus important pour sauver des vies, gagner du temps et économiser des ressources de personnel au quotidien », rapporte ainsi Roger Luo, président de DJI.

Combiner les systèmes.

A travers ce partenariat, l'ambition de Rosenbauer et DJI est de combiner le système de gestion des opérations du premier aux drones et informations collectées par voie aérienne du second. « Le système de gestion d'opérations de Rosenbauer sert de flux d'informations aux équipes d'intervention sur site durant leurs missions de lutte contre les incendies. Il fournit des données précieuses comme les plans de sécurité incendie, les données sur les matières dangereuses ou les fiches de véhicules de secours. Les données de FlightHub, le logiciel de gestion de flotte de drones DJI, seront directement intégrées au système de gestion d'opérations de Rosenbauer. Les décisionnaires des opérations auront alors accès à de nouvelles données thermiques et visuelles », résume ainsi DJI.