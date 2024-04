Dix-huit nouveaux projets R&T sélectionnés par le CNES

Une forte mobilisation

Les Challenges R&T sont des appels à idées ponctuels organisés en complément du dispositif R&T du CNES sur des sujets techniques d'intérêt.

L'objectif de ces défis est de favoriser l'émergence de solutions innovantes pour le domaine spatial, avec une ouverture vers de nouveaux acteurs, dont le développement pourra être poursuivi via la R&T.

Le dernier concours Challenge R&T proposé par le CNES visait à récompenser des initiatives intégrant l’éco-conception dans les méthodes spatiales sur différents sujets, notamment autour des systèmes complexes ou des éléments constitutifs du segment spatial dans son ensemble (véhicules spatiaux, satellites, ballons, segments sol, gestion des données…).

Il a reçu pas moins de 45 candidatures auprès de l’écosystème.

Un sujet à fort enjeu

« La prise en compte de l’enjeu environnemental est cruciale, déclarent Céline Angélélis, sous-directrice Préparation du Futur des Systèmes Orbitaux, et Ursula Aniakou, sous-directrice adjointe Projet futur et innovation des systèmes de transport spatial au CNES. À travers ce Challenge, le CNES souhaite insuffler une nouvelle dynamique et faire émerger des solutions innovantes permettant de réduire de manière drastique l’impact environnemental de la conception, du développement et de l’exploitation des systèmes spatiaux. »

Cinq contrats à 100 000 €

Mardi 26 mars les candidats pré-selectionnés ont pitché leurs propositions d’innovation devant un jury de représentants du tissu spatial et industriel.

Pas moins de 18 contrats CNES ont été attribués, ce qui représente un total de 1,150 million d’euro.

Ainsi, à l’issue des présentations, cinq lauréats ont remporté un contrat de 100 000 € pour développer leur solution :

- Airbus Defence and Space

- Geeglee

- Thales Alenia Space

- Thales Services Numériques SAS

- WedoLow

Treize contrats à 50 000 €

Treize autres sociétés ont remporté un contrat de 50 000 € :

- Alpha Impulsion

- Arkane

- Azurite

- Biosphere Experience

- Infinity Space Providers

- IRT Saint Exupéry

- Mecano-ID

- Pangea Aerospace France

- SpaceDreamS SAS

- TETMET

- Thales Alenia Space

- Thales Services Numériques SAS

- UCit