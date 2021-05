Distanciation physique : Airbus travaille même sur le débarquement passagers

Airbus travaille même sur la phase de débarquement passagers

La pandémie de Covid-19 laissera des traces en termes de comportements et de respect des distanciations physiques dans des lieux clos pendant un certain temps. Dans cette perspective, les équipes d'Airbus travaillent sur des formules ou des concepts afin de maintenir le plus plus possible le respect des distanciations physiques lors des phases qui se traduisent traditionnellement par des mouvements de masse comme, par exemple, la phase de débarquement d'un avion.

Des signaux lumineux pour éviter les embouteillages

Pour éviter les embouteillages et les files d'attentes dans le ou les couloirs de l'avion au moment du débarquement, Airbus propose aux compagnies aériennes une conception d'éclairage basée sur plusieurs combinaisons. Les différents signaux lumineux, couplés avec les annonces vocales du personnel navigant commercial, doivent permettre de désigner directement les rangées de sièges qui doivent débarquer. Les scénarios programmés permettent d'espacer une couleur ou bien de combiner plusieurs couleurs à la fois, d'une certaine manière et dans une certaine direction, de l'arrière vers l'avant ou vice-versa.

Des compagnies aériennes intéressées

Chaque compagnie aérienne pourra adapter les schémas à sa guise "en faisant correspondre les couleurs utilisées à celles régulièrement rattachées à l'entreprise ou à celles de la région ou du pays où l'avion atterrit, pour personnaliser davantage le concept, et le rendre un peu plus « fun » visuellement". La formule est d'ores et déjà proposée aux compagnies aériennes et certaines pourraient bien franchir le pas dans les prochaines semaines pour l'intégrer dans leurs avions.