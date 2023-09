DIANA, l'accélérateur d'innovation de l'OTAN, attire des idées de pointe de toute l'Alliance.

L'accélérateur d'innovation pour la défense nord-atlantique (DIANA) a reçu des propositions de plus de 1200 candidats pour son premier appel à défis sur l'énergie résiliente, la détection et la surveillance, et le partage sécurisé d'informations. Les candidats sélectionnés bénéficieront de subventions et d'un accompagnement pour leurs idées innovantes.