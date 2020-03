DHL Express va prendre six Boeing 777 Fret en 2020

Six Boeing 777 Fret en 2020

Le premier des six Boeing 777 Fret attendu par DHL Express en 2020 est arrivé sur sa base d'opérations, l'aéroport de Cincinnati/Northern Kentucky. En 2018, DHL Express avait commandé ferme 14 Boeing 777 Fret. Les quatre premiers ont été réceptionnés dès 2019 et les quatre derniers le seront en 2021. La commande entre dans le cadre de la modernisation du parc long-courrier de l'intégrateur. Outre une charge utile de 102 tonnes sur une distance franchissable de 9 200 km, le Boeing 777 Fret permet à DHL Express de réduire ses dépenses en carburant et par la même occasion ses émissions de CO2

Une flotte de plus de 260 avions

DHL Express exploite une flotte de plus de 260 avions au travers de partenariats noués avec 17 compagnies aériennes. Un maillage qui représente 3 000 vols quotidiens dans 220 pays. D'ailleurs, le Boeing 777 Fret qui vient d'être réceptionné sera exploité par Kalitta, transporteur partenaire de l'intégrateur. DHL Express se place dans la perspective de l'après-coronavirus, tablant sur "une nouvelle croissance du e-commerce transfrontalier, et, par conséquent, une hausse de la demande pour nos services logistiques express et notre expertise en livraisons intercontinentales».