DHL Express se met aussi à l'avion électrique

Une commande pour 12 avions cargo Eviation Alice

A l'instar d'un certain nombre d'opérateurs aériens, DHL Express vient aussi de franchir le pas vers l'avion à propulsion électrique en passant commande auprès de la société Eviation pour 12 avions Alice en version cargo. L'appareil peut être piloté par un seul pilote et transporter une charge de 1 200 kilogrammes.

Il aura besoin de 30 minutes ou moins de charge par heure de vol et aura une autonomie maximale de 815 kilomètres (440 miles nautiques). "Alice fonctionnera dans tous les environnements actuellement desservis par les avions classiques. Les moteurs électriques perfectionnés d'Alice comportent moins de pièces mobiles, ce qui augmente leur fiabilité et réduit leurs coûts de maintenance. Son logiciel de commande surveille en permanence les performances de vol pour garantir une efficacité optimale", indique DHL Express.

Livraison à DHL Express en 2024

Eviation prévoit de livrer l'avion électrique Alice à DHL Express en 2024 avec un premier vol annoncé pour cette année. Les batteries de l'avion pourront être chargées pendant les opérations de chargement et de déchargement, ce qui garantit des délais d'exécution rapides permettant de respecter les délais très courts de DHL Express, souligne-t-on du côté de Eviation.

Un avion radicalement redessiné

L'annonce de DHL Express intervient peu de temps après que les équipes de Eviation aient décidé d'apporter des changements significatifs par rapport au prototype antérieur, avec un empennage en T remplaçant un empennage papillon. But : optimiser les performances et la maniabilité de l'appareil et permettre aux pilotes de prendre facilement les commandes de l'appareil. Lors du Salon du Bourget 2019, ou le prototype de l'appareil fut exposé, de nombreuses questions émergèrent quant à la disposition des moteurs -aux hélices propulsives- aux extrémités de la voilure, laquelle était d'une faible épaisseur relative. C'est la seconde plus grosse altération du dessin d'origine, puisque les deux moteurs électriques MagniX Magni650 de l'Alice ont été déplacés des saumons d'ailes pour gagner l'arrière du fuselage, avec une disposition façon Caravelle éloignée de la cabine passager et avec des hélices cette fois-ci tractives. En mai, MagniX a livré les premiers moteurs Magni650 à Eviation.