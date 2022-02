Défense : vers de nouveaux programmes d'hélicoptères militaires européens

Hélicoptères de manoeuvre : le programme NGRC en ligne de mire

C'est à la fin de cette année qu'une première copie doit être rendue par les cinq pays membres de l'OTAN et fondateurs du programme de futur hélicoptère polyvalent NGRC pour "Next Generation Rotorcraft Capability" sur le cahier des charges de ce qui pourrait être le remplaçant de trois modèles d'hélicoptères européens à l'horizon 2035-2040 : AgustaWestland AW101 Merlin, Airbus Helicopters Caracal et NH Industries NH90 TTH Caïman. La France et l'Allemagne sont parties prenantes du programme aux côtés de l'Italie, de la Grèce et du Royaume-Uni. Mais, les Etats-Unis sont là en observateurs. Avec en arrière-plan, leur propre programme baptisé FLRAA.

Eurosatory 2022 : un Forum qui tombe bien

C'est dans cette perspective d'une nouvelle concurrence américano-européenne que l'Académie de l'Air et de l'Espace (AAE) organise, à l'occasion du prochain salon Eurosatory 2022, qui se déroule du 13 au 17 juin prochain, un forum qui tombe bien. L'occasion pour le groupe de travail de l'AAE de présenter les conclusions de son analyse sur "l’évolution des besoins, des menaces et des spécifications à considérer pour une nouvelle génération d’appareils VTOL (Vertical Take-Off and Landing), ainsi que les bonnes méthodes d’une coopération européenne".

Défense : harmoniser les besoins européens

Pour le groupe de travail de l'AAE, "il est en effet urgent de décider du renouvellement des flottes et de mettre en place les moyens de le faire en coopération interarmées européennes en procédant à l’harmonisation des besoins". Et la recommandation de l’Académie est donc "de préparer sans attendre un accord au niveau des Etats sur les trois créneaux identifiés – hélicoptères lourds et de manœuvre, très lourds, armés spécialisés – répartissant le pilotage de chaque créneau entre les partenaires, afin de définir les axes prioritaires d’une coopération européenne". En clair, il s'agit aussi d'éviter que l'Europe ne se retrouve qu'avec du Sikorsky-Boeing DefiantX en flotte.