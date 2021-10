Défense : Vador est myope

Une boule optronique pas si performante

Le capteur principal, une boule optronique fournie par FLIR Systems, ne donne pas les performances attendues, en livrant des images de moindre qualité par rapport aux avions léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR) loués par CAE Aviation à la DGSE et la direction du renseignement militaire et utilisés notamment au Sahel. Ces ALSR loués sont équipés, eux, de la boule L3 Com MX-15, une boule éprouvée, déjà utilisée, en France, par la gendarmerie sur ses hélicoptères H135 et par les forces spéciales.

Raison budgétaire mise en avant

La question, déjà posée au lancement du programme, revient donc sur le tapis : pourquoi avoir choisi cette boule, qui a peu d'adeptes en France, à part la Douane ? L'Armée de l'Air et de l'Espace, elle, voit restreinte l'exploitation de son appareil, dont elle attendait tant, pour reprendre la main sur une mission jusqu'alors confiée au privé. Et d'autant plus qu'elle concerne un escadron, le Dunkerque, déjà fragilisé par le retrait accéléré du Gabriel. C'est une cause... budgétaire qui est évoquée pour le choix de la boule Star Safire de FLIR Systems. Alors que les armées ne semblent pas avoir trouvé à redire à L3 Com : sa boule MX20 a... été retenue pour le retrofit des ATL2, et celui des C-130H des forces spéciales et de la DGSE.

Vador reste cloué au sol

Devant les limites de ses ALSR, l'Armée de l'Air et de l'Espace a donc décidé de ne pas prononcer la mise en service opérationnelle (MSO) qui était attendue cet été. A ce stade, le changement de boule n'est pas évoqué, on voit mal néanmoins comment Vador pourrait faire progresser sa vue. Les performances de la boule sont essentielles pour permettre à l'avion de rester à distance de la bulle d'audition de ses cibles, et des défenses sol-air les plus frustes.