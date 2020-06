Défense : trois Armées de l'Air s'impliquent dans le SCAF

SCAF : étape opérationnelle

Le programme SCAF pour "Système de combat aérien du futur" vient de franchir une étape opérationnelle majeure avec la signature de deux documents relatifs au SCAF et aux programmes nationaux de l'aviation de combat, antérieurs au SCAF, qui en jalonnent la route par le général Philippe Lavigne, le général Ingo Gerhartz et le général Javier Salto, respectivement chefs d’état-major des armées de l’Air française, allemande et espagnole. Et en qualité de chefs d’armée de l’Air, ils apportent leur expertise opérationnelle à l’équipe projet tri nationale et au comité de direction du SCAF.

Favoriser interopérabilité

Signés à l’issue d’une visioconférence tenue le 7 mai dernier, ces documents permettent de dégager une vision tripartite – dénommée compréhension commune des besoins en connectivité – afin de favoriser l’interopérabilité des moyens au sein des trois armées de l’Air et avec leurs partenaires multinationaux. Le chemin de la connectivité est ainsi tracé vers le système de combat de “nouvelle génération” SCAF ainsi qu'une définition commune des critères opérationnels concourant à l’évaluation des architectures pouvant répondre aux besoins opérationnels du SCAF qui seront proposées par l’industrie.

Vols de démonstrateurs en 2026

Les prochains jalons du programme SCAF sont tournés vers la convergence des architectures composées d’avion de combat de nouvelle génération et des drones aux capacités multiples, pour lesquels, des démonstrateurs devraient pouvoir voler en 2026.