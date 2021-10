Défense : regain de tension entre la Chine et Taïwan

Plus de 145 avions militaires chinois en quatre jours

Plus de 145 avions militaires chinois de l’Armée populaire de libération ont pénétré la zone aérienne d’identification de Taïwan en quatre jours. Un pic à 52 appareils a été dénoncé par le Ministère de la défense taïwanais pour la seule journée du 4 octobre, bien au-delà du précédent record de 28 appareils simultanés envoyés en juin 2021. Taipei apporte des précisions sur la composition de cette flotte : 36 avions de chasse multirôles Shenyang J-16 et deux Sukhoi Su-30 duquel il serait dérivé, deux avions de patrouille maritime Y-8, deux avion-radars KJ-500, ainsi que 12 bombardiers Xian H-6 ayant une capacité nucléaire, déclinaison chinoise du Tupolev 16.

Trois groupes aéronavals dans la zone

Cette démonstration de force, qui correspond à l’anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine il y a 72 ans, a entraîné la mise en alerte de l’armée de l’air taïwanaise (ou RCAF pour “Republic of China Air Force”) qui a, notamment, fait décoller ses avions de chasse et mis en alerte ses missiles sol-air de défense aérienne. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, qui participaient à un exercice au large d’Okynawa du 2 au 3 octobre, disposent dans la zone de trois groupes aéronavals : les porte-avions à propulsion nucléaire USS Carl Vinson et USS Ronald Reagan portant 150 aéronefs dont plus d’une centaine de chasseurs F/A-18 C et E et F-35C, ainsi que le HMS Queen Elizabeth et ses 36 F-35B. Les navires se trouvent actuellement dans les eaux philippines avec le porte-aéronefs japonais JS Ise et son potentiel de 18 appareils V/STOL jusqu'à présent non activé, se limitant à des hélicoptères.

L'espace aérien des 12 nautiques n'a pas été violé

L’espace aérien taïwanais des 12 nautiques n’a à ce jour pas été violé, la zone d’identification de défense aérienne -ou ADIZ en anglais (air defense identification zone)- correspondant à une région maritime au-dessus de laquelle le contrôle du trafic aérien civil est réalisé dans un cadre de sécurité nationale, une définition large qui dépasse les possessions aériennes des Etats. Une vingtaine de pays gèrent aujourd’hui des ADIZ, dont la Chine, les USA, la Grande-Bretagne, le Japon, la Russie, l’Inde ou Taïwan. Il est habituellement considéré que cet espace est militairement sous la responsabilité du pays qui la gère, et que les incursions imprévues d’aéronefs d’Etats étrangers y sont des provocations, comme celles des Tu-142 passant longeant les côtes d’Europe du Nord.