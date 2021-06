Défense : l'Estonie recherche des missiles antinavires

Contrer une invasion russe par la mer

Actuellement, faute de mieux, la défense côtière de l'Estonie repose sur des missiles mis en oeuvre par son voisin polonais. Les Estoniens estiment que le risque est bien réel : la nature du terrain terrestre (forêts, marécages) compromet une invasion de grande ampleur par les voies terrestres sans des pertes importantes. Là où manifestement la mer apporte une axe bien plus facile. Cet été, un exercice d'ampleur russe va mobiliser entre 50 et 60 navires russes, démonstration de force habituelle de Moscou, mais aussi, peut-être plus exprime-t-on à Tallinn.

L'exercice Zapad de l'armée russe

Car l'exercice Zapad de l'armée russe massera plus de 100 000 hommes (avec aussi quelques milliers de Biélorusses) dans une posture d'invasion, face aux modestes troupes de leurs riverains. L'Estonie n'a qu'une armée d'active de 3000 hommes qui peut être renforcée par environ 20 000 réservistes et 24 000 membres des ligues de défense. Pour freiner une invasion russe, Tallin dispose désormais de moyens plus modernes, des missiles antichars Eurospike dont l'exercice Springstorm a été le premier déploiement, dans la deuxième quinzaine de mai, et l'instruction des conscrits va bientôt commencer sur des obusiers K9 sud-coréens. La capacité sera totale en 2022.

Les missiliers américains poussent

Les Estoniens recherchent aussi des mines navales, des moyens de feu dans la profondeur et à renforcer leur défense aérienne. Pour l'heure, ils ne disposent que de modestes mais efficaces Mistral (à courte portée, à basse altitude). Manifestement des cartes à jouer pour les pays actuellement déployés en Estonie pour la sécurité des Estoniens. La France déploie 300 militaires de l'Armée de Terre (en alternance avec les Danois) et tous les deux ans, des chasseurs. Les Britanniques mobilisent 800 hommes, et intègrent la compagnie française dans leur propre bataillon. Mais les offreurs doivent avoir l'oeil sur le budget estonien : 645 millions d'euros dont une infime fraction pour l'acquisition de matériels. Et l'aide américaine (217 millions d'euros sur quatre ans), consommable évidemment majoritairement dans l'industrie américaine.