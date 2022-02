Défense : l'Armée de Terre veut 3000 drones

3000 drones en 2023

L'Armée de Terre opèrera 3000 drones en 2023, ont annoncé le major général de l'Armée de Terre, le général Hervé Gomart, et le chef d'état-major de l'Armée de Terre, le général Pierre Schill, lors d'un échange avec les membres de l'association des journalistes de défense (AJD). Le premier n'a pas caché que l'essentiel de ce volume sera constitué de minidrones SMDR, qui donne toute satisfaction au Mali, de microdrones NX70, également engagés à Barkhane. Plusieurs centaines de nanodrones NX70 ont aussi déjà été livrés, Chacun de ces domaines va gonfler, ainsi que celui, émergent, des drones quasi consommables, issus de la gamme commerciale.

Drones Anafi USA

L'Armée de Terre (comme la Marine et l'Armée de l'Air et de l'Espace) reçoivent aussi les premiers drones Anafi USA, et des compléments de drones plus frustes et moins coûteux, des Anafi-SE, doivent suivre. Le général Gomart estime que ces volumes doivent permettre aux régiments d'avoir un usage fluide de ces appareils : que les chefs, comme les opérateurs comprennent bien quels usages sont possibles. Les Patroller, eux, arriveront peut-être fin 2022, un nouveau décalage d'un an dans le programme attendu depuis 2018. La casse est néanmoins importante : un minidrone utilisé par l'ECPAD a par exemple été "abattu" par un lance-pierre d'un enfant, alors qu'il tentait de collecter des images preuves, lors du passage convoi au Burkina Faso, il y a quelques semaines.

De l'anti-drones mobile

Le général Gomart a aussi rappelé que l'Armée de Terre doit aussi se prémunir contre les attaques de drones adverses. Ce qui vaut pour les installations fixes, mais surtout mobiles, car l'Armée de Terre est une armée de mouvements. Plus de fusils antidrones MC2 Technologies Nord F5 devraient être disponibles, et l'Armée de Terre a développé un dispositif de lutte mobile, installé sur un véhicule de l'avant blindé. Pour l'heure, ce véhicule baptisé ARLAD dispose de briques du système interarmées de lutte antidrone (MILAD) agglomérées avec le tourelleau téléopéré Kongsberg M151. L'arme de neutralisation est une mitrailleuse de 12,7 mm mais demain, elle sera remplacée par un lance-grenades de 40 mm lançant des munitions airburst. Le premier véhicule a été déployé à Barkhane depuis l'été dernier. Mais c'est notoirement insuffisant face à des essaims de drones. Et toutes les bases avancées sont loin d'avoir toutes une protection de ce type.