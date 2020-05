Défense : la nouvelle menace des radars de surveillance très longue portée

Détecter les plateformes furtives

Les ondes radars se propagent en ligne droite et sont limitées par la rotondité de la terre. Si l’îlot d’une Frégate peut détecter une cible à 50 km, un avion AEW peut, lui, porter cette distance à 200 km s’il évolue au-delà de 10 000 m d’altitude. La redécouverte des propriétés des premiers radars issus de la Seconde Guerre mondiale, associée à leur numérisation complète, est devenue depuis la guerre du Golfe un atout particulièrement redoutable pour détecter les plateformes furtives occidentales qui assurent la domination aérienne de l’Otan depuis plus de deux générations......

Nouvelle génération de radars russes

Mais ce sont les Russes qui investissent le plus lourdement dans ces solutions avec la nouvelle génération de radars de la classe Voronej. En fait, depuis 2013, Moscou, après les essais du drone spatial américain X-37B et du programme hypersonique Prompt Global Strike, a décidé de moderniser au pas de charge son dispositif d’alerte avancée, entraînant par là même l’implication de Pékin et de Téhéran.Ainsi, les forces russes sont-elles en train de remplacer tous leurs anciens radars par la nouvelle génération Voronej, qui comptera plus de dix exemplaires. Polyvalent, sa portée de 4000 à 8000km est censée permettre à Moscou de détecter jusqu’au-dessus de l’Alaska toutes les menaces balistiques, satellitaires ou encore celles constituées par les missiles de croisière....

La Chine a investi dans ces radars OTH-B

La Chine a également investi dans ces radars OTH-B. Un premier situé en Mongolie-Intérieure est destiné à surveiller le second rideau d’îles au-delà de la mer du Japon, et de l’île de Sakhaline. Un autre sur la côte méridionale sert, lui, à monitorer toujours ce même second rideau d’îles, mais cette fois jusqu’aux abords de la Nouvelle-Guinée, en passant par la mer de Chine de l’Est et Taïwan.....

