Défense : fin de l'impasse sur le programme SCAF

SCAF : accord sur les droits de propriété intellectuelle

Les trois pays du programme SCAF (France, Allemagne, Espagne) sont arrivés vendredi à un accord, avec les principaux partenaires industriels (Dassault Aviation et Airbus sur le vecteur, Safran et MTU pour le moteur) a-t-on appris ce matin. Selon l’entourage de la ministre des Armées, Florence Parly, l’accord peut donc être obtenu devant le Parlement allemand d’ici son interruption d’activité prévue fin juin, avant les élections allemandes. La même source explique que les gouvernements « continuent à négocier » pour obtenir le meilleur rendu sur les enveloppes budgétaires. Les industriels se sont mis d’accord sur les droits de propriété intellectuelle, selon cette source. C’était le point d’achoppement majeur, menaçant l’éclatement du programme.

3,5 Md€ pour la phase 1B

La phase 1B, qui couvre les travaux du programme entre 2021 et 2024 devrait être notifiée « à l’automne », pour 3,5 milliards d’euros, chacun des trois pays finançant également le tiers du programme. Le montant de la phase 2, qui concernera la fabrication et la mise en vol d’un type de « prototype » (en un ou deux exemplaires) et « un ou deux » types de remote carriers, n’est pas encore défini. Les premiers vols auraient lieu en 2026-2027, avec donc un possible léger glissement par rapport au calendrier originel. Il reste néanmoins encore plusieurs étapes majeures à franchir puisqu’encore trois configurations différentes de prototypes (toutes bimoteurs) et six de remote carriers (allant du missile de croisière amélioré à un vrai drone de combat) sont encore en lice : un tiers des designs iront aux essais en vol.

Dassault Aviation sur le pilier 1

Les maîtres d’oeuvres des différents piliers sont aussi désormais connus, montrant les savants équilibres nationaux auxquels il a fallu avoir recours. On le savait déjà, Dassault Aviation est chargé du pilier 1 (new generation fighter), MTU et Safran gèrent les moteurs (via la JV EMET) même si on sait désormais que le prototype sera propulsé par le M88, moteur du Rafale. L’EJ200 de l’Eurofighter ne pouvait pas, de toute façon, être intégré au motif que le programme SCAF doit être géré sans boîte noire, or l’EJ200 est avant tout un produit Rolls Royce… engagé sur le Tempest, le projet concurrent. Airbus Defense and Space Allemagne décroche les remote carriers et le combat cloud, ainsi qu’un tiers du piliers 5 (coordination inter-piliers) avec Dassault Aviation et Indra. Ce dernier aura la responsabilité du pilier 6 (senseurs), tandis qu’Airbus Espagne aura la charge de la furtivité. Un aspect sur lequel la société ne possède pas une grosse antériorité, au contraire de Dassault Aviation et d’Airbus Defense and Space Allemagne.