Défaillance majeur sur un F-35 : la flotte sud-coréenne interdite de vol

Une défaillance majeure sur l’avionique

Un F-35A de l’Armée de l’Air sud-coréenne a été contraint de réaliser un atterrissage d’urgence sans train d’atterrissage le 4 janvier à 13h locale, sur la base de Seosan. D’après les premiers éléments partagés par les officiels à l’agence de presse locale Yonhap, une défaillance majeure de l’avionique de l’appareil aurait empêchée la sortie des trains. D'après Le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air Shin Ok-chul, audité par le parlement le lendemain de l'incident, le F-35A volait à basse altitude lorsque le pilote a entendu une série de détonations. Après vérifications, "tous les systèmes de l'avion avaient cessé de fonctionner, à l'exception des commandes de vol et du moteur". Après avoir hésité à s’éjecter, le pilote décide finalement de tenter de se poser sans les roues, après que la piste ait été préalablement recouverte par les services de secours d’une couche de liquide mousseux réduisant la probabilité d’incendie. L’incident a été jugé suffisamment sérieux pour que l’ensemble de la flotte des 30 F-35 de Lockheed Martin du pays soit interdite de vol, mais sans qu'une mesure identique ne soit prise chez les autres utilisateurs de l'avion,.

Même si l’avion devrait pouvoir être réparé, le caractère sensible des équipements et le revêtement furtif du F-35 rendront ces opérations plus difficiles que sur les générations précédentes d'appareils. Le remise en état d’un F-22 américain après l’affaissement de son train d’atterrissage a par exemple nécessité pas moins de 4 années de travaux… Les capacités de l’armée de l’air sud-coréenne ne devraient être que partiellement réduite, la flotte de 60 F-15K Slam Eagles et 180 F-16 C/D (dont la modernisation au standard V est en cours) devant permettre d’assurer les missions permanente.