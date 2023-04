Deuxième ligne d'assemblage Airbus A320neo en Chine à Tianjin

Deuxième ligne d'assemblage final Airbus A320neo en Chine

La visite du Président de la République, Emmanuel Macron, a été l'occasion pour Airbus et ses partenaires chinois Tianjin Free Trade Zone Investment Company Ltd. et Aviation Industry Corporation of China Ltd. de décider de la mise en place d'une deuxième ligne d'assemblage final sur le site de Tianjin. Ce dernier, comme les autres usines d'Airbus, participe donc logiquement à la réalisation de l'objectif de produire 75 mono-couloirs par mois en 2026. Opérationnel depuis 2008, le site de Tianjin a depuis assemblé plus de 600 appareils dont le premier A321neo livré pendant ce mois.

Une vieille commande de 160 Airbus confirmée

Cet accord industriel s'accompagne de la confirmation d'une vieille commande, passée bien avant la pandémie de Covid, sur 160 appareils Airbus dont 10 A350-900. Ces appareils s'ajoutent aux 292 commandés au début du mois de juillet 2022. China Eastern Airlines avait signé pour 100 exemplaires de la famille A320neo et China Southern Airlines pour 96. Air China et sa filiale Shenzhen Airlines avaient aussi commandé un total de 96 appareils. Les 160 portent désormais le total à 452, venant ainsi regonfler un carnet de commandes des compagnies chinoises qui commençait à s'assécher.

Accord sur les carburants avion durables

Parallèlement, Airbus et le China National Aviation Group ont signé un protocole d'accord pour intensifier la coopération en matière de carburants avion durables ou SAF. En septembre 2022, les deux partenaires s'étaient déjà engagés à développer l'utilisation de SAF lors de vols de livraison d'avions Airbus en Chine. A fin mars 2023, 17 vols de livraison avaient utilisé une part de SAF. Le protocole d'accord qui vient d'être signé vise à optimiser la chaîne de production de SAF en diversifiant les sources avec l'objectif d'utiliser 10 % de SAF d'ici 2030.