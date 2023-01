Deuxième clap de fin pour Flybe

Alors que la compagnie britannique avait tenté un redécollage en avril 2022, après avoir cessé une première fois ses activités en mars 2020, Flybe bien d'annoncer qu'elle arrêtait tous ses vols à partir du 28 janvier 2023. Et on redémarrage apparaît cette fois-ci plus qu'hypothétique.

Une fragilité chronique

Pour la deuxième fois en trois ans, le transporteur britannique dépose donc le bilan, avec la justification des effets dévastateurs de la crise du transport aérien international liée à la pandémie de la Covid-19. Mais au moment de son premier arrêt, en mars 2020, la compagnie était déjà fragilisée et n'avait pas pu obtenir d'aide gouvernementale après un report fiscal de taxes à hauteur de 100 millions de livres. Le dernier vol de Flybe, lors de sa première cessation d'activités, avait été opéré entre l'aéroport de Hanovre et celui de Manchester.

Relance de la concurrence sur le régional britannique

En octobre 2020, Thyme Opco, une société liée au principal actionnaire de Flybe, Cyrus Capital, avait annoncé avoir conclu un accord avec les propriétiaires de la marque Flybe, avec pour objectif de relancer la compagnie en 2021, sous réserve d'obtenir les approbations réglementaires. En avril 2021, la nouvelle compagnie redécollait sous la marque Flybe Limited, avec une nouvelle licence d'exploitation et une des créneaux horaires. Le premier vol avait finalement eu lieu le 13 avril 2022. Mais alors qu'elle opérait avant sa deuxième défaillance un certain nombre de lignes seule, la concurrence avait repris ses droits. Sur 46 lignes opérées, seulement quatre l'étaient sans concurrence depuis son redémarrage.