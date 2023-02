Deux U-2 Dragon Lady et un très secret RC-135U américains ont espionné le ballon chinois

Depuis son premier vol en 1956, l'avion espion U-2 Dragon Lady n'a cessé de voler pour l'US Air Force (USAF). En plus d'avoir été modernisé continuellement, pour arriver au standard U-2S, cet appareil a également vu ses capacités de développer : il est entièrement modulable et peut donc couvrir de très nombreuses fonctions (reconnaissance optique, électronique,...) afin de remplir une mission de reconnaissance, comme démontré par l'image ci-dessous.

Le 2 février, le Canada et les États-Unis ont formellement confirmé qu'un ballon stratosphérique survolait le territoire américain ( article sur le sujet ). Cette annonce n'était pas une surprise car ce dernier était en réalité suivi depuis deux jours par les Forces armées de ces deux pays. La Chine a, par après, formellement identifié le ballon comme étant l'un des siens et utilisé à des fins météorologiques. Les États-Unis avaient déjà annoncé l'identité du ballon mais conteste son utilisation : il s'agit d'un ballon espion.

En plus de ses capacités de reconnaissance, il est également l'un des rares appareils de l'USAF à pouvoir voler à de très hautes altitudes ; l'USAF précise officiellement que le U-2S peut voler à une altitude de plus de 70.000 pieds (soit plus de 21.212 mètres), notamment grâce à son moteur et ses longues ailes. Or, le ballon en question volait à une altitude estimée à 60.000 pieds (soit 18.300 mètres), bien au-dessus de l'altitude maximale de nombreux appareils. A titre de comparaison, l'avion de combat F-22 Raptor pourrait voler à une altitude de plus de 50.000 pieds (soit 15.000 mètres).

En revanche, l'USAF n'a pas précisé quel était l'équipement emporté par les Dragon Lady : étaient-ils seulement utilisés pour suivre le ballon à une altitude où ces derniers peuvent évoluer ou ont-ils aussi profité de leurs vols pour tenter de recueillir des informations sur le ballon ?

Reconnaissance électronique stratégique

Il est certain que les deux U-2S n'étaient pas les seuls appareils engagés dans la traque du ballon chinois : ravitailleurs, chasseurs (et notamment F-22), AEW&C,... En revanche, l'USAF n'a pas cité la présence d'autres appareils de reconnaissance électronique. Or, en regardant les différents sites de suivi des appareils en vols, il était possible d'apercevoir un avion de reconnaissance électronique RC-135U Combat Sent (images ci-dessous).

Ce dernier a décollé depuis sa base aérienne d'Offutt (Nebraska, États-Unis) vers 21h00 (heure de Paris) le 3 février. Il s'est ensuite dirigé au-dessus des villes de Saint-Louis (Missouri) et Nashville (Tennessee), toutes deux survolées à ce moment-là par le ballon chinois. Après un vol qui aura duré 7h30, le Combat Sent s'est posé à 8h29 (heure de Paris) sur sa base d'Offutt.

A l'heure actuelle, seulement deux RC-135U sont en service au sein des Forces aériennes américaines. En plus d'être un appareil rare, il est utilisé à des fins uniquement stratégiques, dans le but de donner des informations au Président des États-Unis, le Secrétaire à la Défense, les Chefs d'état-major et les chefs de théâtre. Tout comme la plupart de la flotte d'appareils de reconnaissance de la base d'Offutt, le RC-135U est un appareil classifié. Les seules informations techniques disponibles permettent d'affirmer que cet avion est en tout cas capable de localiser, analyser et identifier des émissions radars (navales, aériennes ou terrestres).