Deux prototypes de la constellation d’Amazon sur orbite

Un troisième acteur pour l’internet global

Le projet Kuiper a été annoncé en 2019 par Amazon.

Porté par sa filiale Kuiper Systems LLC, basée à Redmond, dans l’Etat de Washington, il profite d’un investissement de 10 Md$ de la part du géant du commerce en ligne.

A l’instar des constellations Starlink (de SpaceX) et OneWeb (du groupe Eutelsat, récemment constitué suite à la fusion entre les opérateurs Eutelsat et OneWeb), l’ambition de Kuiper est de fournir l’internet très haut débit par satellite dans le monde entier, à un prix abordable.

Dans une première phase, son déploiement doit se faire avec 3 236 satellites, placés à une altitude d'environ 600 km.

L’objectif actuel est de pouvoir réaliser des tests bêta avec les premiers clients commerciaux d'ici la fin de 2024.

Deux prototypes

KuiperSat 1 et 2, qui ont été confiés au tout dernier lanceur Atlas 5 (501) d’United Launch Alliance, doivent valider les technologies retenues pour la constellation Kuiper opérationnelle complète, y compris les antennes multiéléments et paraboliques, les systèmes d'alimentation et de propulsion et les modems conçus sur mesure.

Le lancement de la mission Project Kuiper Protoflight est intervenu 6 octobre à 18 h 06 UTC, depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.

Les deux passagers ont d’abord été placés sur une orbite de 486 × 512 km, inclinée de 30° par rapport à l’équateur.

Ils devaient ensuite rejoindre une orbite basse circulaire haute de 590 km.

A ce jour, Kuiper Systems n’a encore diffusé aucune photographie des satellites, ni image d’artiste.