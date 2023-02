Deux premiers Boeing 787-8 démontés et mis en pièces en Europe

Deux premiers 787-8 démantelés...

EirTrade Aviation va gérer le démontage et la consignation des deux premiers B787-8 au monde à être retirés du service commercial. Le 787-8 ou Dreamliner, dont le premier vol commercial remonte à 2011, reste le fleuron des gros-porteurs de Boeing et n'a, à ce jour, jamais été retiré du service commercial. Les deux avions vieux de 10 ans seront démontés simultanément hors site, et les pièces devraient être disponibles à la fin du premier trimestre 2023.

...En Irlande par EirTrade...

Ken Fitzgibbon, PDG d'EirTrade Aviation, déclare qu'avec les premiers B787 qui approchent de la vérification des 12 ans, le démontage de ces deux avions B787 ne pouvait pas mieux tomber pour les opérateurs et les installations de maintenance de l'avion qui cherchent à se procurer des matériaux utilisables usagés (USM) pour l'avion afin de réduire le coût de la maintenance. "Étant donné qu'aucun B787 n'a été retiré du service commercial à ce jour, il n'y a pratiquement pas de marché USM pour cette plate-forme à l'heure actuelle. Nous entrons dans un domaine spécialisé et espérons devenir un leader du marché de la fourniture d'USM pour la plate-forme, ce qui permettra de réduire le coût des événements de maintenance pour les propriétaires d'avions B787."

...En trois mois

Le processus de désassemblage sera coordonné à Prestwick (en Ecosse, au sud de Glasgow) et géré par Steven Trowell, responsable du hangar pour EirTrade. Il prévoit que le processus de démontage prendra environ trois mois au total. "Il est compréhensible que l'intérêt pour ces avions soit énorme", observe M. Trowell. "Il y aura bien sûr des défis à relever en cours de route et si le démontage avait eu lieu dans nos propres locaux à Knock, nous aurions bénéficié d'une plus grande flexibilité en termes de main-d'œuvre, d'outillage et de logistique. Toutefois, toute perturbation potentielle du calendrier sera limitée au strict minimum et nous sommes privilégiés d'avoir la possibilité de démonter les premiers 787-8".

Recyclage des matériaux restants

Steven Trowell ajoute que, grâce à une planification minutieuse et approfondie au cours des deux derniers mois, EirTrade Aviation est convaincue que la tâche peut être accomplie en trois mois. En outre, EirTrade est agréé par l'AFRA, ce qui sera d'une importance capitale pour le recyclage des matériaux restants. EirTrade gérera l'inventaire des actifs en vue de vendre, louer ou échanger les matériaux retirés des deux avions, qui seront stockés dans l'une des installations de la société en Irlande. "Bien entendu, nous avons déjà procédé au démontage de gros porteurs Boeing et Airbus et nous ne sommes pas étrangers au démontage d'avions de nouvelle technologie, ayant déjà participé au retrait du marché du premier A380 et étant l'une des premières sociétés à démonter le moteur CFM56-7BE."