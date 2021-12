Deux nouvelles études pour la future constellation européenne

Une première étude d’un an

Le 23 décembre 2020, neuf acteurs européens de l'espace et du numérique s’étaient vu confier la réalisation d’une étude de faisabilité sur la conception, le développement et le lancement d'un système de communication spatial.

Ce projet, cher au commissaire Thierry Breton, doit offrir une connectivité sécurisée et à large bande aux citoyens de l’Union Européenne, aux entreprises commerciales et aux institutions publiques, mais aussi assurer une couverture mondiale pour les zones rurales et les zones non couvertes.

Le consortium chargé de l’étude rassemblait les fabricants de satellites Airbus, OHB et Thales Alenia Space, les opérateurs et fournisseurs de services Orange et Telespazio, les opérateurs de télécommunications Eutelsat, Hispasat et SES, ainsi que le fournisseur de services de lancement Arianespace.

Six mois d’études supplémentaires

Alors que l’étude commandée il y a un an est sensée être remise « début 2022 », on apprend que deux consortiums d'entreprises européennes, aux tailles plus modestes, ont remporté un appel d’offre parallèle de la Commission, appelé « Nouvelles solutions spatiales pour la disponibilité à long terme d'une connectivité spatiale fiable, sûre et rentable ».

Son objectif est de « façonner la future connectivité satellitaire sécurisée » de l’UE.

Le premier consortium « New Space » à avoir officialisé l’information le 9 décembre s’appelle New Symphonie.

Il rassemble 22 sociétés et est dirigé par le cabinet de conseil parisien Euroconsult et la startup rennaise Unseenlabs.

Le second consortium, qui a fait l’annonce le 13 décembre, s’appelle UN:IO.

Il regroupe 14 sociétés et est animé par trois entreprises allemandes : Isar Aerospace, Mynaric et Reflex Aerospace.

Chaque étude de faisabilité doit durer cette fois six mois, et chaque financement s’élève à 1,4 M€.

La nécessité d’un déploiement rapide

Interrogé cette semaine dans Air & Cosmos (n°2761 du 10 décembre 2021), Jacques Rames, directeur de l'activité télécoms au sein du cabinet AlixPartners, considère d’abord qu’il existe d’autres moyens que de déployer sa propre infrastructure si l’Europe souhaite contrôler cette technologie stratégique.

Mais pour l’analyste, « si une constellation européenne souveraine devait voir le jour, elle aurait d’autant plus d’intérêt si elle était disponible dans les cinq à sept ans à venir, avant que ne démarre la deuxième phase d’investissement des projets déjà engagés, avec le renouvellement des constellations basses. Tout est une affaire de temps et, si le projet de l’UE n’est pas rapidement opérationnel, s’il est trop long, de nouvelles ruptures technologies seront intervenues entre le début et la fin du développement du programme, qui est encore en cours de définition. On se souvient que le programme Galileo avait été très long à démarrer et sa réalisation plus longue qu’anticipée : tout l’intérêt est de se positionner au moment du renouvellement des flottes ».