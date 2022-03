Deux nouvelles commandes de satellites de télécommunications géostationnaires

Une seule annonce lors du congrès Satellite

A l’occasion du 41e salon Satellite, qui s’est tenu du 21 au 24 mars à Washington (et dont un bilan sera publié dans notre n°2776, à paraître vendredi 1er avril), l’opérateur indonésien PSN (PT Pasifik Satelit Nusantara) a annoncé avoir retenu Boeing Satellite Systems pour fournir le satellite Nusantara Lima (Nusantara 5), d’une capacité de 160 Gbps.

Le relai de télécommunications géostationnaire sera confié en 2023 à un lanceur Falcon 9, marquant la troisième collaboration entre PSN et SpaceX depuis février 2019.

Troisième satellite SES en cinq mois

Ce 28 mars, c’est l’opérateur luxembourgeois SES qui vient d'officialiser la commande à Thales Alenia Space du satellite SES 26 pour étendre ses services de connectivité et de livraison de contenus au profit des diffuseurs, médias, opérateurs télécoms, fournisseurs de services internet et organisations gouvernementales en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Fonctionnant en bandes Ku et C et basé sur la plateforme flexible et entièrement reconfigurable sur orbite Space Inspire, SES 26 remplacera NSS 12 sur sa position orbitale de 57° Est, vers laquelle il avait été lancé en octobre 2009.

En novembre 2021, SES avait déjà commandé deux satellites à Thales Alenia Space, Astra 1P et 1Q, le dernier inaugurant la nouvelle plateforme numérique Space Inspire.

Thales Alenia Space sur le toit du monde

Le compteur de 2022 des commandes de nouveaux satellites de télécommunications géostationnaires atteint ainsi quatre contrats de satcoms GEO, SES 26 et Nusantara Lima s’ajoutant aux Intelsat 41 et 44 commandés en janvier à Thales Alenia Space par l’opérateur américain Intelsat.

Sur ces quatre contrats, trois reviennent au constructeur franco-italien, et tous concernent la plateforme Space Inspire.

Gageons que d’autres annonces seront effectuées lors de la prochaine grande messe du secteur, le Space Symposium, dont la 37e édition se tiendra du 4 au 7 avril à Colorado Springs, dans le Colorado…