Deux nouveautés au Centre des astronautes européens

A la découverte de l’Europe spatiale

Nouveauté dans la gamme du tour opérateur Nomade Aventure (fondé en 1975), le premier voyage « L’Europe spatiale » s’est déroulé (en notre compagnie) du 24 au 28 mars, de Cologne en Allemagne à Reims, en passant par Mannheim et Toulouse.

L’occasion de (re)découvrir, en compagnie de dix joyeux lurons et du directeur de l’agence, Fabrice Del Taglia (invité d’Air & Cosmos en mars 2023), le Centre européen des astronautes (EAC – European Astronaut Centre), le Musée des techniques de Speyer (le plus grand musée aéronautique d’Europe), la Cité de l’Espace (et notamment sa nouvelle attraction LuneXplore) et la startup Latitude – mais aussi de profiter de quelques surprises…

Trois autres départs sont proposé en 2025, en mai, septembre et novembre.

Focus sur l’EAC

Commentée par l’ancienne instructrice allemande Laura Winterling, la visite du Centre des astronautes (où nous avons vu passer l’Espagnol Pablo Álvarez Fernández, sélectionné en novembre 2022 en même temps que Sophie Adenot et diplômé en avril 2024), a duré plus de 2 h 30.

Le groupe s’est en particulier attardé devant la piscine d’entraînement, la NBF (Neutral Buoyancy Facility – Installation de flottabilité neutre), dont le responsable Hervé Stevenin est venu nous saluer.

C’est dans ce bassin de 10 mètres de profondeur que les astronautes européens se préparent aux extravéhiculaires et se familiarisent sous l'eau avec les outils et les équipements.

L’occasion d’apprendre que, lorsque les astronautes de l’ESA sont absents (partis par exemple en stage à Houston au Texas, comme ce fut récemment le cas – lire l’entretien à ce sujet avec Luca Parmitano, officier de liaison entre l’EAC et le Bureau des astronautes de la NASA), la piscine pourrait également être utilisée comme ferme piscicole.

L’idée de cet usage a été formulée par Veronika Aprilscherz, chercheuse au Laboratoire Hering Fisch du DLR, l’Agence aérospatiale allemande, qui nous confie : « Cet usage dual de la NBF fait sens : il permet de davantage rentabiliser notre équipement, où la température de l’eau est élevée. Cela offre un confort pour les astronautes qui passent plusieurs heures à s’exercer sous l’eau, mais aussi aux scientifiques qui travaillent sur certaines variétés de poissons vivant dans les mers chaudes… ce qui est loin d’être le cas dans la mer Baltique ou la mer du Nord ! » [Rires].

Les travaux se poursuivent à Luna

La visite du terrain analogue Luna, complexe « unique au monde » pour l’entraînement et la technologie lunaires inauguré en septembre dernier, n’est en revanche pas possible pour le public : bien qu’encore inachevé, il est déjà victime de son succès et totalement accaparé par les scientifiques et les industriels, venus de toute l’Europe et d’ailleurs, à la grande satisfaction de l’astronaute allemand Matthias Maurer, son responsable.

Et, même en début de soirée après que les équipes aient arrêté leur travail, l’accès à Luna n’était pas possible pour des raisons de sécurité : il faut attendre plusieurs heures que toute la poussière du terrain lunaire soit retombée avant de pouvoir pénétrer dans l’enceinte sans protection particulière…

Dommage, nous n’avons donc pas pu avoir la primeur de la dernière installation en date : un étrange monolithe noir de 9 mètres de hauteur, 4 mètres de large et 1 mètre d’épaisseur, récemment livré par l’agence de communication April April, qui trône au milieu du simili-régolithe.

Sa fonction semble assez secrète puisqu’aucun responsable n’a souhaité répondre à nos questions sur le sujet…