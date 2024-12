Idée de sortie : la Cité de l’espace à Noël

Du Nord au Sud

Pour les Franciliens ou celles et ceux qui seront de passage sur la capitale en cette fin d’année, nous vous conseillions la semaine dernière de passer au Château de Ladoucette à Drancy, près du Bourget, pour découvrir jusqu’au 9 février la (très belle) exposition « 3, 2, 1, top, décollage ! » consacrée à l’histoire, à l’évolution et aux nouvelles perspectives des lanceurs spatiaux à travers le monde.

Une visite à combiner avec celle du musée de l’Air et de l’Espace du Bourget – le matin par exemple.

Pour celles et ceux qui seront sur Toulouse pour les fêtes, c’est une visite de l’incontournable Cité de l’espace que nous vous encourageons à programmer dans votre planning d’activités certainement chargé.

L’offre y est pléthorique, surtout quand on ne connaît pas encore le lieu, et les nouveautés sont nombreuses lorsque l’on n’est pas venu depuis un certain temps.

Des animations variées

Depuis plus de 25 ans, la Cité de l’espace diffuse la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, grâce notamment à ses médiateurs scientifiques.

Ceux-ci proposent des expériences vivantes et accessibles aux visiteurs, tout au long de leur parcours au milieu de 4 000 m² d'expositions interactives et de 4 hectares de jardins où sont exposées des répliques grandeur nature d’objets emblématiques de l’aventure spatiale : lanceur Ariane 5, station spatiale russe Mir, astromobiles martiens américains et chinois…

Par ailleurs, un espace appelé la Cité des Petits est dédié aux 4-8 ans.

Deux nouveautés

Avec l’animation LuneXplorer inaugurée en novembre 2023, le public est invité à plonger durant 40 minutes au cœur d'une mission lunaire réaliste.

Cette expérience unique en Europe permet de comprendre les étapes d’une mission lunaire habitée, et d’expérimenter ce que ressentent physiquement les astronautes lors d’un décollage et d’un alunissage.

D’autre part, depuis juin dernier, un nouveau film Imax est programmé : « Deep Sky », de Nathaniel Kahn (2023, 40 minutes).

L’occasion de revivre sur grand écran l’aventure du télescope spatial James Webb de la NASA (lancé en décembre 2021 par Ariane 5), des défis de sa construction, jusqu'à ses images inédites et magnifiques des confins de l'Univers.

Informations pratiques

Lieu : Cité de l’espace, Avenue Jean Gonord, Toulouse

Tarifs et horaires disponibles sur www.cite-espace.com

Offres séjour incluant visite + hôtel sur https://www.cite-espace.com/nos-offres-sejours-partenaires-hoteliers/

A noter que la Cité de l’espace fait également partie du programme de réjouissance du nouveau parcours de visites de l’agence de voyages Nomade aventure, qui propose à partir du mois de mars prochain le voyage organisé « L’Europe spatiale ».