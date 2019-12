Deux élèves pilotes de l'Enac participent au lancement du premier club aéro du Sénégal

Anne Gosselin et Yann Lacroix, élèves pilotes de ligne de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), sont partis en mission du 2 au 8 décembre 2019 au Sénégal aux côtés de l’association toulousaine "Un Morceau de Ciel Bleu" et de "l’Association Sénégalaise de Promotion des Métiers de l’Aéronautique (ASEPMA)" pour y lancer le premier club aéronautique du pays au sein du lycée de filles de Mariama Bâ, sur l’île de Gorée. Une initiative soutenue par ATR via le Fonds de dotation ENAC et qui permet de financer le matériel et la mission. Elle vise à former les élèves et les futures animatrices du club aéronautique du lycée de filles de Mariama Bâ. "L’objectif est, à terme, la création au Sénégal d’un « Certificat d’Initiation à l’Aéronautique », équivalent local du BIA français, destiné à susciter des vocations chez les jeunes sénégalais passionnés d’aéronautique. Au travers de ce projet, ATR et l’ENAC réaffirment leur volonté commune de mener des actions pour la féminisation et l’internationalisation des profils dans l’aéronautique, formalisée à l’occasion du Salon du Bourget 2019 par la signature d’une convention cadre".

"Après avoir mis au point des valises pédagogiques de découverte aéronautique en France (valise météo,valise navigation et simulateur de vol), Anne Gosselin et Yann Lacroix ont rejoint Dakar pour une première journée de sensibilisation des élèves du lycée de Limamou Laye. Ils ont ensuite rejoint l’île de Gorée pour former les lycéennes de Mariama Bâ, afin qu’elles puissent appliquer les savoir-faire acquis pour animer le premier Club aéronautique du pays, avec les outils pédagogiques laissés sur place par l’équipe. Mariama Bâ est un établissement d‘excellence. La sélection des élèves s’effectue dès la 6ème, dans tout le pays, et notamment dans des milieux très défavorisés", souligne l'ENAC.