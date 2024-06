Deux chasseurs F-35 effectuent un atterrissage d'urgence dans le nord du Japon

Urgence mécanique en vol de 2 F-35 Japonais

Le 3 juin, les passagers de l'aéroport d'Aomori, situé dans le nord du Japon, ont été témoins d'un événement inhabituel : deux chasseurs furtifs F-35A de la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF) ont été contraints d'effectuer des atterrissages d'urgence. Ces avions, en mission d'entraînement depuis la base aérienne de Misawa, ont rencontré un problème mécanique qui a nécessité cette manœuvre d'urgence. Selon les premières informations, le problème mécanique est survenu sur l'un des avions, ce qui a conduit le pilote à demander un atterrissage d'urgence. L'autre avion a suivi par mesure de précaution.

L'atterrissage des deux F-35A a entraîné la fermeture temporaire de la piste de l'aéroport d'Aomori. Le premier avion a atterri à 8h46, suivi du second à 8h56. Cette interruption a duré environ 20 minutes, perturbant les opérations aéroportuaires. En conséquence, deux vols de Japan Airlines ont été retardés de plus de 30 minutes, l'un en provenance d'Osaka et l'autre à destination d'Osaka. Les autorités aéroportuaires ont rapidement sécurisé la piste et permis la reprise normale des activités après les atterrissages.

La Force aérienne d'autodéfense japonaise n'a pas encore fourni de détails spécifiques sur le problème mécanique qui a affecté l'un des F-35A. Les responsables de la base aérienne de Misawa ont indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes exactes de l'incident. Les premiers rapports indiquent qu'il n'y a eu ni blessés ni dommages matériels, ce qui a été confirmé par les autorités locales. Les deux avions ont été examinés par des équipes techniques après leur atterrissage pour évaluer l'étendue des réparations nécessaires.

Acquisition et capacités des F-35 au Japon

Cet incident fait suite à une série d'incidents récents impliquant des avions F-35. Le 28 mai, un F-35B de la Marine américaine s'est écrasé près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, lors d'un vol entre Fort Worth et la base aérienne d'Edwards. De plus, en avril, deux hélicoptères SH-60K Seahawk de la Force maritime d'autodéfense japonaise sont entrés en collision pendant un exercice d'entraînement nocturne, causant la mort d'un membre d'équipage et la perte en mer de sept autres.

Ces incidents ont intensifié les préoccupations concernant la sécurité et la fiabilité des chasseurs F-35, particulièrement à un moment où le Japon prévoit d'acquérir un total de 127 de ces avions. La flotte japonaise comprendra 105 variantes de décollage et d'atterrissage conventionnels F-35A (CTOL) et jusqu'à 42 variantes de décollage et d'atterrissage court et vertical F-35B (STOVL).

Le projet du Japon de renforcer ses capacités militaires avec les F-35 a commencé en décembre 2011, lorsqu'il a décidé d'acquérir 42 variantes conventionnelles (CTOL). Cet engagement s'est considérablement accru en décembre 2018 avec l'annonce de l'achat de 105 F-35A supplémentaires et de 42 F-35B. Ce programme ambitieux fait partie de la stratégie de défense à moyen terme du Japon approuvée en 2020.

Le Japon prévoit de déployer les premiers F-35B à partir de 2025, en les basant sur au moins un de ses porte-hélicoptères de classe Izumo, récemment convertis pour permettre des opérations à voilure fixe. Cette décision stratégique vise à renforcer la présence militaire du Japon dans la région, en particulier en mer de Chine méridionale, où les tensions sont en hausse.

Implications industrielles et partenariats

En plus de l'achat d'avions, le Japon joue un rôle clé dans le volet industriel du programme F-35. Mitsubishi Heavy Industries (MHI) gère une installation d'assemblage final et de contrôle (FACO) à Nagoya-Komaki, où les F-35A destinés à la JASDF sont assemblés à partir de pièces provenant du monde entier. Cette implication industrielle renforce les capacités technologiques du Japon et soutient l'économie locale.

Le Japon collabore également avec le Royaume-Uni et l'Italie pour développer le programme d'avion de combat de nouvelle génération, connu sous le nom de Tempest ou Global Combat Air Program. Cette initiative vise à développer un avion de combat avancé pour répondre aux besoins futurs des forces armées des trois pays.

Conséquences et enjeux futurs

La récente série d'incidents impliquant des F-35 met en lumière les défis techniques et opérationnels liés à ces avions de combat de cinquième génération. Le Pentagone teste actuellement les capacités cruciales du F-35, y compris la mise à niveau matérielle et logicielle du TR-3. Environ 75 avions TR-3, dotés d'écrans de cockpit améliorés et d'un processeur considérablement amélioré, sont actuellement stockés en attendant la fin des tests ou une décision autorisant leur utilisation avec une version « tronquée » du logiciel TR-3.

L'incident à Aomori rappelle la nécessité d'une vigilance continue et d'améliorations techniques pour garantir la sécurité et l'efficacité de la flotte de F-35. Les résultats de l'enquête sur l'incident du 3 juin seront cruciaux pour comprendre les problèmes mécaniques rencontrés et pour éviter de futurs incidents similaires.

