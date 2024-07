Deutsche Aircraft revoit le calendrier d'entrée en service du turbopropulseur régional D328eco

Au quatrième trimestre 2027

Deutsche Aircraft annonce une révision du calendrier d'entrée en service (EIS) pour son turbopropulseur régional de 40 places, le D328eco. L'avion est désormais prévu pour une entrée en service au quatrième trimestre (Q4) de 2027. Les ajustements apportés au calendrier correspondent aux changements réglementaires qui impliquent un processus de certification détaillé et complet, ainsi que les exigences de conformité qui y sont associées. Cette mise à jour intervient après un examen interne approfondi et des discussions intensives avec les clients et les opérateurs potentiels, la chaîne de valeur de l'aviation et les principales parties prenantes. Bien que les raisons de cette décision soient multiples, le calendrier révisé de l'EIS permettra également à Deutsche Aircraft de mettre en œuvre des capacités et des améliorations supplémentaires pour le tout nouveau turbopropulseur régional.

Amélioration des performances ADAC

Deutsche Aircraft continue de collaborer étroitement avec les opérateurs actuels et potentiels, ainsi qu'avec les fournisseurs, sur les derniers développements du programme D328eco. Plusieurs nouvelles caractéristiques et capacités sont en cours d'évaluation, notamment une nouvelle amélioration des performances ADAC (décollage et atterrissage courts ou STOL), en particulier dans des environnements opérationnels non bénins, combinée à des capacités avioniques avancées. Ces modifications seront apportées dans le cadre de l'enveloppe de certification et de programme actuelle et permettront au D328eco d'atteindre des normes encore plus élevées en matière d'alignement sur les besoins du marché pour les opérateurs commerciaux et multirôles.

95 % des fournisseurs sécurisés

"Bien que nous ayons dû réaligner le SIE de notre D328eco, nous profitons de cette occasion pour étudier d'autres améliorations du produit", a déclaré Dave Jackson, PDG de Deutsche Aircraft. "Nous sommes satisfaits des progrès considérables du programme à ce jour : nos panels de certification avec l'EASA avancent avec succès, le début de la construction de notre ligne d'assemblage final à Leipzig a commencé et nous avons sécurisé plus de 95 % de nos fournisseurs, y compris ceux qui donnent accès à des marchés de croissance stratégiques. Nous annoncerons d'autres étapes importantes lors du prochain salon aéronautique international de Farnborough", ajoute-t-il.