Des turbulences sévères sur un vol Singapore Airlines Londres-Singapour font une victime

C'est un incident rarissime qui est survenu le mardi 21 mai sur un vol SQ321 de la compagnie Singapore Airlines qui faisait la liaison entre Londres Heathrow et Singapour. Trois heures avant l'atterrissage à Singapour, l'avion a, semble-t-il, traversé un gigantesque trou d'air et a subi une chute de 6000 pieds (1 800 mètres) en trois minutes, avant de traverser une zone de turbulences sévères, selon le quotidien britannique le Guardian. D'après les premières informations, l'incident serait intervenu au moment du service des repas.

Rareté des zones de turbulences sévères

L'incident a fait, selon la BBC, une victime. Il s'agit d'un passager de nationalité britannique âgé de 73 ans, qui est semble-t-il décédé après une crise cardiaque. "Nous pouvons confirmer qu'il y a des blessés et un mort à bord du Boeing 777-300ER. Il y avait au total 211 passagers et 18 membres d'équipage à bord de l'appareil", a déclaré Singapore Airlines sur le réseau social Facebook. "Singapore Airlines présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt". Toujours selon la BBC, l'incident a aussi fait une vingtaine de blessés, dont sept graves. L'avion a été dérouté vers Bangkok et a atterri à 15h45 (heure locale). Des équipes d'urgence et des ambulances ont pris en charge les blessés à l'atterrissage.

Rappelons que les avions de ligne sont spécialement conçus pour subir de très fortes déformations, quand ils doivent traverser des zones de turbulences, voire subir des trous d'air ou des turbulences sévères. C'est pour cela qu'il est très important que les passagers obéissent très scrupuleusement aux indications de sécurité, comme maintenir les ceintures attachées quand ils sont assis à leur place. Les zones de turbulences sévères restent fort heureusement assez rares, mais ont tendance à apparaître plus souvent ces derniers temps, en raison du changement climatique.